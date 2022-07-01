https://ria.ru/20220701/meditatsiya-1799581160.html
Житель Москвы попал в реанимацию после медитации в бассейне
Житель Москвы попал в реанимацию после медитации в бассейне - РИА Новости, 01.07.2022
Житель Москвы попал в реанимацию после медитации в бассейне
Посетитель московского фитнес-клуба попал в реанимацию после медитации в бассейне, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T14:44
2022-07-01T14:44
2022-07-01T14:44
происшествия
москва
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Посетитель московского фитнес-клуба попал в реанимацию после медитации в бассейне, сообщил РИА Новости источник.По его словам, инцидент произошел накануне в фитнес-клубе "Облака" на северо-востоке Москвы."Как рассказали сотрудники центра, мужчина медитировал в бассейне. Ему много раз делали замечания, которые он проигнорировал. Через некоторое время его нашли в бессознательном состоянии и вызвали скорую", - рассказал собеседник агентства.Источник добавил, что пострадавший в реанимации, правоохранительные органы проводят проверку.
https://rsport.ria.ru/20220619/fitnes-1796624524.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Житель Москвы попал в реанимацию после медитации в бассейне
Мужчина попал попал в реанимацию после медитации в бассейне московского фитнес-клуба
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Посетитель московского фитнес-клуба попал в реанимацию после медитации в бассейне, сообщил РИА Новости источник.
По его словам, инцидент произошел накануне в фитнес-клубе "Облака" на северо-востоке Москвы
.
"Как рассказали сотрудники центра, мужчина медитировал в бассейне. Ему много раз делали замечания, которые он проигнорировал. Через некоторое время его нашли в бессознательном состоянии и вызвали скорую", - рассказал собеседник агентства.
Источник добавил, что пострадавший в реанимации, правоохранительные органы проводят проверку.