https://ria.ru/20220701/meditatsiya-1799581160.html

Житель Москвы попал в реанимацию после медитации в бассейне

Житель Москвы попал в реанимацию после медитации в бассейне - РИА Новости, 01.07.2022

Житель Москвы попал в реанимацию после медитации в бассейне

Посетитель московского фитнес-клуба попал в реанимацию после медитации в бассейне, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T14:44

2022-07-01T14:44

2022-07-01T14:44

происшествия

москва

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Посетитель московского фитнес-клуба попал в реанимацию после медитации в бассейне, сообщил РИА Новости источник.По его словам, инцидент произошел накануне в фитнес-клубе "Облака" на северо-востоке Москвы."Как рассказали сотрудники центра, мужчина медитировал в бассейне. Ему много раз делали замечания, которые он проигнорировал. Через некоторое время его нашли в бессознательном состоянии и вызвали скорую", - рассказал собеседник агентства.Источник добавил, что пострадавший в реанимации, правоохранительные органы проводят проверку.

https://rsport.ria.ru/20220619/fitnes-1796624524.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва