https://ria.ru/20220701/mariupol-1799513279.html
Строящийся в Мариуполе микрорайон сдадут до осенних холодов, заявил Пушилин
Строящийся в Мариуполе микрорайон сдадут до осенних холодов, заявил Пушилин - РИА Новости, 01.07.2022
Строящийся в Мариуполе микрорайон сдадут до осенних холодов, заявил Пушилин
Строящийся в Мариуполе новый микрорайон планируют сдать в эксплуатацию к середине осени, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:18
2022-07-01T12:18
2022-07-01T13:43
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Строящийся в Мариуполе новый микрорайон планируют сдать в эксплуатацию к середине осени, заявил глава ДНР Денис Пушилин."В рамках восстановления Донецкой и Луганской народных республик предпринимаются зашкаливающие меры. Над городами, районами республик взяли шефство субъекты РФ. Если мы говорим о Мариуполе, то там сейчас безопасно... линия фронта отодвинута настолько, что он сейчас не обстреливается и там в полную меру могут разворачиваться подрядные организации, которые занимаются восстановлением", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.По его словам, инфекционное отделение строящегося в Мариуполе многофункционального медицинского центра будет открыто до 1 сентября этого года, а сам центр начнет работу до 1 октября."Немаловажным является и жилье, вчера мы смогли побывать в одной из квартир... Для нас сейчас строится новый микрорайон. Первая очередь - это двенадцать пятиэтажек, тысяча одиннадцать квартир, которые будут сданы до наступления холодов", - добавил Пушилин.По его словам, речь идет о "полностью функциональном микрорайоне". "На первом этажах, по стандартам РФ, обустраиваются магазины, аптеки. Внутри квартала - детский сад. Во второй очереди - еще полторы тысячи квартир планируется построить, там будет и школа и спортивная площадка", - заключил Пушилин.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь, проведя там карательную операцию. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил.
https://ria.ru/20220630/port-1799314111.html
https://ria.ru/20220630/mariupol-1799287594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, россия, донецкая народная республика
12:18 01.07.2022 (обновлено: 13:43 01.07.2022)
Строящийся в Мариуполе микрорайон сдадут до осенних холодов, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин: строящийся в Мариуполе микрорайон сдадут к середине осени
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Строящийся в Мариуполе новый микрорайон планируют сдать в эксплуатацию к середине осени, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"В рамках восстановления Донецкой и Луганской народных республик
предпринимаются зашкаливающие меры. Над городами, районами республик взяли шефство субъекты РФ
. Если мы говорим о Мариуполе
, то там сейчас безопасно... линия фронта отодвинута настолько, что он сейчас не обстреливается и там в полную меру могут разворачиваться подрядные организации, которые занимаются восстановлением", - сказал Пушилин в эфире Первого канала
.
По его словам, инфекционное отделение строящегося в Мариуполе многофункционального медицинского центра будет открыто до 1 сентября этого года, а сам центр начнет работу до 1 октября.
"Немаловажным является и жилье, вчера мы смогли побывать в одной из квартир... Для нас сейчас строится новый микрорайон. Первая очередь - это двенадцать пятиэтажек, тысяча одиннадцать квартир, которые будут сданы до наступления холодов", - добавил Пушилин.
По его словам, речь идет о "полностью функциональном микрорайоне". "На первом этажах, по стандартам РФ, обустраиваются магазины, аптеки. Внутри квартала - детский сад. Во второй очереди - еще полторы тысячи квартир планируется построить, там будет и школа и спортивная площадка", - заключил Пушилин.
На момент провозглашения ДНР
в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка
. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь, проведя там карательную операцию. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил.