https://ria.ru/20220701/mariupol-1799513279.html

Строящийся в Мариуполе микрорайон сдадут до осенних холодов, заявил Пушилин

Строящийся в Мариуполе микрорайон сдадут до осенних холодов, заявил Пушилин - РИА Новости, 01.07.2022

Строящийся в Мариуполе микрорайон сдадут до осенних холодов, заявил Пушилин

Строящийся в Мариуполе новый микрорайон планируют сдать в эксплуатацию к середине осени, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:18

2022-07-01T12:18

2022-07-01T13:43

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Строящийся в Мариуполе новый микрорайон планируют сдать в эксплуатацию к середине осени, заявил глава ДНР Денис Пушилин."В рамках восстановления Донецкой и Луганской народных республик предпринимаются зашкаливающие меры. Над городами, районами республик взяли шефство субъекты РФ. Если мы говорим о Мариуполе, то там сейчас безопасно... линия фронта отодвинута настолько, что он сейчас не обстреливается и там в полную меру могут разворачиваться подрядные организации, которые занимаются восстановлением", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.По его словам, инфекционное отделение строящегося в Мариуполе многофункционального медицинского центра будет открыто до 1 сентября этого года, а сам центр начнет работу до 1 октября."Немаловажным является и жилье, вчера мы смогли побывать в одной из квартир... Для нас сейчас строится новый микрорайон. Первая очередь - это двенадцать пятиэтажек, тысяча одиннадцать квартир, которые будут сданы до наступления холодов", - добавил Пушилин.По его словам, речь идет о "полностью функциональном микрорайоне". "На первом этажах, по стандартам РФ, обустраиваются магазины, аптеки. Внутри квартала - детский сад. Во второй очереди - еще полторы тысячи квартир планируется построить, там будет и школа и спортивная площадка", - заключил Пушилин.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь, проведя там карательную операцию. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил.

https://ria.ru/20220630/port-1799314111.html

https://ria.ru/20220630/mariupol-1799287594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мариуполь, россия, донецкая народная республика