https://ria.ru/20220701/lutsenko-1799567059.html

Андрей Луценко: нужно снижать нагрузку на врачей до адекватных значений

Андрей Луценко: нужно снижать нагрузку на врачей до адекватных значений - РИА Новости, 01.07.2022

Андрей Луценко: нужно снижать нагрузку на врачей до адекватных значений

Решение проблемы нехватки специалистов в медучреждениях Вологодской области требует проведения четкого анализа как потребности в кадрах, так и в средствах для... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T14:08

2022-07-01T14:08

2022-07-01T14:08

вологодская область

врачи

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 1 июл – РИА Новости. Решение проблемы нехватки специалистов в медучреждениях Вологодской области требует проведения четкого анализа как потребности в кадрах, так и в средствах для того, чтобы уменьшить нагрузку на врачей до адекватных значений, заявил глава Законодательного Собрания области Андрей Луценко.Вопросу нехватки кадров в больницах и поликлиниках области был посвящен Правительственный час, который состоялся в рамках 11-ой сессии Заксобрания. По данным, представленным на совещании, укомплектованность врачами по области составляет 85,5% при коэффициенте совместительства 1,6, специалистами со средним образованием – 90,9% при коэффициенте совместительства 1,4. Нехватка врачей составляет 322 человека, среднего медперсонала – 363 человека, при этом в последние годы тенденция дефицита кадров сохраняется.Как отметил Луценко, главная причина увольнения медперсонала – высокая нагрузка."Согласно опросу, основные причины увольнений молодых врачей, например, в Вологде –большая интенсивность труда (31,2%), удаленность от дома (27%), неравномерная нагрузка по дням недели (18%), устаревшее оборудование (16%), недовольны материальным поощрением (16%), еще 15,2% уходят из-за неудовлетворенности стилем руководства. Похожая картина в Череповце и районах", - привели в пресс-службе регионального парламента слова Луценко.По словам замгубернатора области Ларисы Каманиной, одна из причин такой ситуации –разбалансированность системы ОМС. "Нет дополнительных средств, чтобы взять специалистов, чтобы снизить нагрузку на медперсонал, и при этом сохранить уровень заработной платы", - процитировали в пресс-службе слова Каманиной.Она отметила, что потребность в дополнительных средствах превышает 600 миллионов рублей в год."Мы настаиваем, что необходим детальный анализ ситуации и объективный финансовый расчет, который можно будет представить губернатору области при защите бюджета и депутатам при его принятии", - заявил Луценко.В ходе Правительственного часа депутаты также предложили дополнительные механизмы закрепления кадров – строительство домов для врачей, выделение земельных участков, дополнительные единовременные выплаты.

https://ria.ru/20220615/lekarstva-1795418832.html

https://ria.ru/20220630/byudzhet-1799214724.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

врачи, андрей луценко