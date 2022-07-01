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Российская армия вышла непосредственно к Лисичанску - РИА Новости, 01.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российская армия вышла непосредственно к Лисичанску
Российская армия вышла непосредственно к Лисичанску - РИА Новости, 01.07.2022
Российская армия вышла непосредственно к Лисичанску
Союзные силы вышли непосредственно к городу Лисичанск, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ."Вооруженные силы Российской Федерации продолжают успешное РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:20
2022-07-01T13:21
специальная военная операция на украине
лисичанск
безопасность
россия
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Союзные силы вышли непосредственно к городу Лисичанск, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ."Вооруженные силы Российской Федерации продолжают успешное наступление в районе Лисичанска. За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, Желатиновый завод, населенный пункт Тополевка. Союзные силы вышли непосредственно к Лисичанску", - сказали в ведомстве.
лисичанск
россия
луганская народная республика
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лисичанск, безопасность, россия, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
12:20 01.07.2022 (обновлено: 13:21 01.07.2022)
 
Российская армия вышла непосредственно к Лисичанску

Минобороны: союзные силы ЛНР и России вышли непосредственно к городу Лисичанску

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВид Лисичанска
Вид Лисичанска - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Вид Лисичанска. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Союзные силы вышли непосредственно к городу Лисичанск, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают успешное наступление в районе Лисичанска. За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, Желатиновый завод, населенный пункт Тополевка. Союзные силы вышли непосредственно к Лисичанску", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскБезопасностьРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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