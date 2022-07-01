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Российская армия вышла непосредственно к Лисичанску
Российская армия вышла непосредственно к Лисичанску - РИА Новости, 01.07.2022
Российская армия вышла непосредственно к Лисичанску
Союзные силы вышли непосредственно к городу Лисичанск, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ."Вооруженные силы Российской Федерации продолжают успешное РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:20
2022-07-01T12:20
2022-07-01T13:21
специальная военная операция на украине
лисичанск
безопасность
россия
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Союзные силы вышли непосредственно к городу Лисичанск, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ."Вооруженные силы Российской Федерации продолжают успешное наступление в районе Лисичанска. За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, Желатиновый завод, населенный пункт Тополевка. Союзные силы вышли непосредственно к Лисичанску", - сказали в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лисичанск, безопасность, россия, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
12:20 01.07.2022 (обновлено: 13:21 01.07.2022)
Российская армия вышла непосредственно к Лисичанску
Минобороны: союзные силы ЛНР и России вышли непосредственно к городу Лисичанску