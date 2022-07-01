https://ria.ru/20220701/lisichansk-1799514426.html

Российская армия вышла непосредственно к Лисичанску

Российская армия вышла непосредственно к Лисичанску - РИА Новости, 01.07.2022

Российская армия вышла непосредственно к Лисичанску

Союзные силы вышли непосредственно к городу Лисичанск, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ."Вооруженные силы Российской Федерации продолжают успешное РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:20

2022-07-01T12:20

2022-07-01T13:21

специальная военная операция на украине

лисичанск

безопасность

россия

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Союзные силы вышли непосредственно к городу Лисичанск, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ."Вооруженные силы Российской Федерации продолжают успешное наступление в районе Лисичанска. За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, Желатиновый завод, населенный пункт Тополевка. Союзные силы вышли непосредственно к Лисичанску", - сказали в ведомстве.

лисичанск

россия

луганская народная республика

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

лисичанск, безопасность, россия, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр