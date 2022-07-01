https://ria.ru/20220701/leopard-1799453646.html
Леопард и медведь в нацпарке Приморья "повысили" свой социальный статус
Леопард и медведь в нацпарке Приморья "повысили" свой социальный статус - РИА Новости, 01.07.2022
Леопард и медведь в нацпарке Приморья "повысили" свой социальный статус
Фотоловушки в нацпарке "Земля леопарда" в Приморья зафиксировали, как дальневосточный леопард и гималайский медведь поочередно "надушились" запаховой меткой... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T05:11
2022-07-01T05:11
2022-07-01T09:43
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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл — РИА Новости. Фотоловушки в нацпарке "Земля леопарда" в Приморья зафиксировали, как дальневосточный леопард и гималайский медведь поочередно "надушились" запаховой меткой другого животного, "повысив" свой социальный статус, сообщает нацпарк.Ученые отмечают, что животные на этом видео проявляют так называемую тергоровую реакцию: пытаются нанести на себя запах более сильный, чем собственный."Так они могут усилить свой запах и тем самым как бы "поднять" социальный статус в глазах сородичей. Возможно, на этом склоне медведя и леопарда привлекла запаховая метка амурского тигра, и они наносят на себя запах более крупного хищника. Но есть и другая версия: звери просто получают удовольствие от найденного запаха", — приводятся слова сотрудника отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Екатерины Блидченко.По данным нацпарка, травоядные не боятся запаховых меток хищников и тоже проявляют к ним любопытство. Так, в ночь после прихода леопарда и медведя на сопке появилась кабарга, она обнюхала тот же участок, который привлёк и других зверей.Учёным удалось определить дальневосточного леопарда на видео. Это взрослый самец Leo 100M. Сейчас ему уже около 6 лет. В 2016 году юный хищник был впервые отмечен в сопровождении своей матери — самки под номером Leo 50F.Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.
https://ria.ru/20220405/leopard-1781818152.html
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китай, россия, приморский край, фгбу "земля леопарда", кндр (северная корея), новости - туризм
05:11 01.07.2022 (обновлено: 09:43 01.07.2022)
Леопард и медведь в нацпарке Приморья "повысили" свой социальный статус
Редчайший леопард и медведь в нацпарке "Земля леопарда" повысили свой социальный статус
ВЛАДИВОСТОК, 1 июл — РИА Новости. Фотоловушки в нацпарке "Земля леопарда" в Приморья зафиксировали, как дальневосточный леопард и гималайский медведь поочередно "надушились" запаховой меткой другого животного, "повысив" свой социальный статус, сообщает нацпарк.
"Камера установлена на вершине сопки. Сначала в кадре появляется медведь, который обнюхивает небольшой участок земли. Ночью туда приходит леопард и тоже изучает этот участок. Вернувшийся на следующий день медведь несколько минут валяется на облюбованном месте. То же самое делает вернувшийся через какое-то время леопард", — говорится в сообщении.
Ученые отмечают, что животные на этом видео проявляют так называемую тергоровую реакцию: пытаются нанести на себя запах более сильный, чем собственный.
"Так они могут усилить свой запах и тем самым как бы "поднять" социальный статус в глазах сородичей. Возможно, на этом склоне медведя и леопарда привлекла запаховая метка амурского тигра, и они наносят на себя запах более крупного хищника. Но есть и другая версия: звери просто получают удовольствие от найденного запаха", — приводятся слова сотрудника отдела науки ФГБУ "Земля леопарда
" Екатерины Блидченко.
По данным нацпарка, травоядные не боятся запаховых меток хищников и тоже проявляют к ним любопытство. Так, в ночь после прихода леопарда и медведя на сопке появилась кабарга, она обнюхала тот же участок, который привлёк и других зверей.
Учёным удалось определить дальневосточного леопарда на видео. Это взрослый самец Leo 100M. Сейчас ему уже около 6 лет. В 2016 году юный хищник был впервые отмечен в сопровождении своей матери — самки под номером Leo 50F.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края
, а также на небольшом участке Китая
, граничащем с Россией
. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.