https://ria.ru/20220701/leopard-1799453646.html

Леопард и медведь в нацпарке Приморья "повысили" свой социальный статус

Леопард и медведь в нацпарке Приморья "повысили" свой социальный статус - РИА Новости, 01.07.2022

Леопард и медведь в нацпарке Приморья "повысили" свой социальный статус

Фотоловушки в нацпарке "Земля леопарда" в Приморья зафиксировали, как дальневосточный леопард и гималайский медведь поочередно "надушились" запаховой меткой... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T05:11

2022-07-01T05:11

2022-07-01T09:43

китай

россия

приморский край

фгбу "земля леопарда"

кндр (северная корея)

туризм

новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл — РИА Новости. Фотоловушки в нацпарке "Земля леопарда" в Приморья зафиксировали, как дальневосточный леопард и гималайский медведь поочередно "надушились" запаховой меткой другого животного, "повысив" свой социальный статус, сообщает нацпарк.Ученые отмечают, что животные на этом видео проявляют так называемую тергоровую реакцию: пытаются нанести на себя запах более сильный, чем собственный."Так они могут усилить свой запах и тем самым как бы "поднять" социальный статус в глазах сородичей. Возможно, на этом склоне медведя и леопарда привлекла запаховая метка амурского тигра, и они наносят на себя запах более крупного хищника. Но есть и другая версия: звери просто получают удовольствие от найденного запаха", — приводятся слова сотрудника отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Екатерины Блидченко.По данным нацпарка, травоядные не боятся запаховых меток хищников и тоже проявляют к ним любопытство. Так, в ночь после прихода леопарда и медведя на сопке появилась кабарга, она обнюхала тот же участок, который привлёк и других зверей.Учёным удалось определить дальневосточного леопарда на видео. Это взрослый самец Leo 100M. Сейчас ему уже около 6 лет. В 2016 году юный хищник был впервые отмечен в сопровождении своей матери — самки под номером Leo 50F.Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.

https://ria.ru/20220405/leopard-1781818152.html

https://ria.ru/20220405/leopard-1781817201.html

китай

россия

приморский край

кндр (северная корея)

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китай, россия, приморский край, фгбу "земля леопарда", кндр (северная корея), новости - туризм