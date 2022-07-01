https://ria.ru/20220701/kormukhina-1799648211.html

Кормухина рассказала, как надо растить молодых музыкантов

Кормухина рассказала, как надо растить молодых музыкантов - РИА Новости, 01.07.2022

Кормухина рассказала, как надо растить молодых музыкантов

Кормухина рассказала, как надо растить молодых музыкантов. Мнением она поделилась на пресс-конференции, посвященной проведению фестиваля рок-музыки Игоря... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T18:19

2022-07-01T18:19

2022-07-01T18:19

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Кормухина рассказала, как надо растить молодых музыкантов. Мнением она поделилась на пресс-конференции, посвященной проведению фестиваля рок-музыки Игоря Сандлера Sandlerfest и проекта "Русская классика в роке". "Сейчас нужно воспитывать музыкантов новой формации, потому что, если мы и дальше будем вот так по течению плыть за шоу-бизнесом, мы грохнемся. Мы не просто исчезнем, мы с грохотом провалимся как великая культурная цивилизация, русская великая культура", — считает певица. Объединяться для этих целей очень важно, и смотр Sandlerfest как раз отвечает этой задаче, считает Кормухина."Если вы обратите внимание на историю русской культуры вообще и причины такого ее влияния на весь остальной мир, то вы увидите, что это было соборное творчество. Вспомните, "Передвижники", "Могучая кучка", литературные салоны, где Пушкин блистал, и другие прекрасные наши поэты, — это были объединения творческих людей, они взаимно обогащались", — говорит Кормухина.Sandlerfest пройдет в Зеленом театре на ВДНХ 2 и 3 июля.

https://ria.ru/20220622/jazz-1797330348.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, ольга кормухина, знаменитости, звезды