https://ria.ru/20220701/konkurs-1799644112.html

Открыт прием заявок на конкурс по созданию национального интернет-контента

Открыт прием заявок на конкурс по созданию национального интернет-контента - РИА Новости, 01.07.2022

Открыт прием заявок на конкурс по созданию национального интернет-контента

АНО "Институт развития интернета" (АНО "ИРИ") начала прием заявок на участие в конкурсе по созданию национального контента в цифровой среде. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T17:07

2022-07-01T17:07

2022-07-01T17:21

общество

россия

институт развития интернета

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. АНО "Институт развития интернета" (АНО "ИРИ") начала прием заявок на участие в конкурсе по созданию национального контента в цифровой среде.С 1 июля по 1 августа (до 18.00 по московскому времени) можно представить проекты по направлениям: "Видеоконтент", "Контент для социальных сетей", "Мультиформатный (мультиплатформенный) контент", "Спецпроекты в интернет-СМИ", "ПО и игры", сообщили в пресс-службе АНО "ИРИ".В этом году участников ждут нововведения. Одно из главных изменений конкурсного отбора затронуло систему финансирования проектов.По его словам, решения о таком авансировании будут приниматься после изучения деловой репутации компании во избежание рисков, связанных с невыполнением договора. Таким образом ИРИ рассчитывает привлечь к конкурсу больше производителей компьютерных игр."Разработка качественных видеоигр – это дорого. Далеко не у всех компаний есть необходимые оборотные средства, которые они могут вложить в начальный этап разработки. Авансирование проекта для них – необходимое условие", – отметил он.Вторым новшеством станет расширение возможностей для конкурсантов по направлению "Видеоконтент". Теперь контент может размещаться не только в социальных сетях аудиовизуальных сервисов, но и в других аккаунтах социальных сетей, например специально созданных под конкретный проект. При этом публикация на аудиовизуальных платформах остается обязательной.Обновилась и обучающая программа АНО "ИРИ" – подробный курс по заполнению заявки на сайте. Помимо улучшения визуальной составляющей участникам курса будут доступны скринкасты (запись видео с экрана) с детальными инструкциями. Первый скринкаст будет посвящен составлению бизнес-плана.Также АНО "ИРИ" запустил Telegram-бота, который поможет получить всю информацию об основных условиях конкурсов, документах, подаче заявки. Набор функций бота будет постоянно расширяться.Участники, проекты которых получат наивысшую оценку независимых экспертов, будут презентовать свои работы перед членами продюсерского совета АНО "ИРИ". Открытая защита проектов пройдет осенью.Чтобы ускорить сроки запуска проектов, сразу после объявления результатов конкурса с победителями будет заключаться рамочное соглашение, а позднее – договор.Это второй отбор на создание национального контента в цифровой среде. По итогам первого отбора, подведенного в апреле, 116 проектов получили поддержку.

https://ria.ru/20220627/proekt-1798440955.html

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общество, россия, институт развития интернета