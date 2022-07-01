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Сбербанк ввел комиссию в 1,25% для переводов на карты других банков - РИА Новости, 01.07.2022
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Сбербанк ввел комиссию в 1,25% для переводов на карты других банков
Сбербанк ввел комиссию в 1,25% для переводов на карты других банков - РИА Новости, 01.07.2022
Сбербанк ввел комиссию в 1,25% для переводов на карты других банков
Сбербанк с 1 июля ввел комиссию в 1,25% на переводы со своих карт на карты других банков и микрофинансовых организаций через их сайты и приложения. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T00:27
2022-07-01T00:27
экономика
сбербанк россии
россия
москва
общество
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МОСКВА, 1 июля — РИА Новости. Сбербанк с 1 июля ввел комиссию в 1,25% на переводы со своих карт на карты других банков и микрофинансовых организаций через их сайты и приложения.Минимальная комиссия за такие операции будет составлять 30 рублей, а максимальная — 150 рублей.В банке поясняли РИА Новости, что долгое время бесплатно проводили операции по выводу средств на карты других банков в сторонних приложениях. Сейчас банк доработал свои сервисы, которые полностью закрывают все потребности клиентов, поэтому принял решение привести тарифы в соответствие с практикой других банков.Сейчас клиенты банка по-прежнему смогут отправлять другим клиентам до 50 тысяч рублей в месяц без комиссии в "Сбербанк Онлайн". Кроме того, россиянам доступны через систему быстрых платежей переводы без комиссии до 100 тысяч рублей в месяц.
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экономика, сбербанк россии, россия, москва, общество
00:27 01.07.2022
 
Сбербанк ввел комиссию в 1,25% для переводов на карты других банков

Сбербанк ввел комиссию в 1,25 процента на переводы со своих карт на карты других банков

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип "Сбера"
Логотип Сбера - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 июля — РИА Новости. Сбербанк с 1 июля ввел комиссию в 1,25% на переводы со своих карт на карты других банков и микрофинансовых организаций через их сайты и приложения.
Минимальная комиссия за такие операции будет составлять 30 рублей, а максимальная — 150 рублей.
В банке поясняли РИА Новости, что долгое время бесплатно проводили операции по выводу средств на карты других банков в сторонних приложениях. Сейчас банк доработал свои сервисы, которые полностью закрывают все потребности клиентов, поэтому принял решение привести тарифы в соответствие с практикой других банков.

"Мы не видим причин для сдергивания нашими клиентами средств на карты сторонних банков и предлагаем оценить преимущества наших собственных сервисов", — подчеркивали в Сбербанке.

Сейчас клиенты банка по-прежнему смогут отправлять другим клиентам до 50 тысяч рублей в месяц без комиссии в "Сбербанк Онлайн". Кроме того, россиянам доступны через систему быстрых платежей переводы без комиссии до 100 тысяч рублей в месяц.
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