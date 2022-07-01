https://ria.ru/20220701/komissiya-1799443932.html

Сбербанк ввел комиссию в 1,25% для переводов на карты других банков

Сбербанк ввел комиссию в 1,25% для переводов на карты других банков - РИА Новости, 01.07.2022

Сбербанк ввел комиссию в 1,25% для переводов на карты других банков

Сбербанк с 1 июля ввел комиссию в 1,25% на переводы со своих карт на карты других банков и микрофинансовых организаций через их сайты и приложения. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T00:27

2022-07-01T00:27

2022-07-01T00:27

экономика

сбербанк россии

россия

москва

общество

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МОСКВА, 1 июля — РИА Новости. Сбербанк с 1 июля ввел комиссию в 1,25% на переводы со своих карт на карты других банков и микрофинансовых организаций через их сайты и приложения.Минимальная комиссия за такие операции будет составлять 30 рублей, а максимальная — 150 рублей.В банке поясняли РИА Новости, что долгое время бесплатно проводили операции по выводу средств на карты других банков в сторонних приложениях. Сейчас банк доработал свои сервисы, которые полностью закрывают все потребности клиентов, поэтому принял решение привести тарифы в соответствие с практикой других банков.Сейчас клиенты банка по-прежнему смогут отправлять другим клиентам до 50 тысяч рублей в месяц без комиссии в "Сбербанк Онлайн". Кроме того, россиянам доступны через систему быстрых платежей переводы без комиссии до 100 тысяч рублей в месяц.

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экономика, сбербанк россии, россия, москва, общество