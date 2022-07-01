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Путин подписал указ об увековечивании памяти этнографа Кнорозова - РИА Новости, 01.07.2022
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Путин подписал указ об увековечивании памяти этнографа Кнорозова
Путин подписал указ об увековечивании памяти этнографа Кнорозова - РИА Новости, 01.07.2022
Путин подписал указ об увековечивании памяти этнографа Кнорозова
Президент России Владимир Путин своим указом поручил правительству создать оргкомитет и провести мероприятия по увековечению памяти выдающегося ученого Юрия... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T18:25
2022-07-01T18:46
юрий кнорозов
мексика
центральная америка
россия
владимир путин
наука
в мире
цивилизация майя
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом поручил правительству создать оргкомитет и провести мероприятия по увековечению памяти выдающегося ученого Юрия Кнорозова, расшифровавшего письменность майя, 100-летие со дня рождения которого будет отмечаться в ноябре.Текст указа опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации. Согласно указу, кабинету министров предстоит за три месяца образовать оргкомитет по увековечению памяти Кнорозова, по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня его рождения и утвердить состав оргкомитета. Также предстоит обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий. Наконец, надо будет рекомендовать органам власти на федеральном и региональном уровне, заинтересованным научным и образовательным организациям принять участие в подготовке и проведении этих мероприятий.Юрий Кнорозов (1922-1999) в 1952 году сумел дешифровать письменность майя как слоговое фонетическое письмо, когда знак передает один слог. Кнорозов создал метод дешифровки древних систем письма (или метод позиционной статистики), когда по счету знаков становится понятно, какой системе они могут соответствовать.Майя - цивилизация, существовавшая на территории современной Мексики и Центральной Америки. Она известна своей письменностью, искусством, архитектурой, математической и астрономической системами. Большинство городов цивилизации достигли пика развития в 250-900 годах нашей эры. К моменту прихода испанских конкистадоров цивилизация была в глубоком упадке.
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мексика
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юрий кнорозов, мексика, центральная америка, россия, владимир путин, наука, в мире, цивилизация майя
18:25 01.07.2022 (обновлено: 18:46 01.07.2022)
 
Путин подписал указ об увековечивании памяти этнографа Кнорозова

Президент Путин подписал указ об увековечивании памяти этнографа-майяниста Кнорозова

© РИА Новости / С. Соловьев / Перейти в фотобанкЭтнограф-майянист Юрий Кнорозов
Этнограф-майянист Юрий Кнорозов - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / С. Соловьев
Перейти в фотобанк
Этнограф-майянист Юрий Кнорозов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом поручил правительству создать оргкомитет и провести мероприятия по увековечению памяти выдающегося ученого Юрия Кнорозова, расшифровавшего письменность майя, 100-летие со дня рождения которого будет отмечаться в ноябре.
Текст указа опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации. Согласно указу, кабинету министров предстоит за три месяца образовать оргкомитет по увековечению памяти Кнорозова, по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня его рождения и утвердить состав оргкомитета. Также предстоит обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий. Наконец, надо будет рекомендовать органам власти на федеральном и региональном уровне, заинтересованным научным и образовательным организациям принять участие в подготовке и проведении этих мероприятий.
Ступени пирамиды Эль-Кастильо группы Нооч Муль на территории доколумбового города Коба цивилизации майя в Мексике - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 13:47
В Петербурге увековечат память ученого, расшифровавшего письменность майя
Юрий Кнорозов (1922-1999) в 1952 году сумел дешифровать письменность майя как слоговое фонетическое письмо, когда знак передает один слог. Кнорозов создал метод дешифровки древних систем письма (или метод позиционной статистики), когда по счету знаков становится понятно, какой системе они могут соответствовать.
Майя - цивилизация, существовавшая на территории современной Мексики и Центральной Америки. Она известна своей письменностью, искусством, архитектурой, математической и астрономической системами. Большинство городов цивилизации достигли пика развития в 250-900 годах нашей эры. К моменту прихода испанских конкистадоров цивилизация была в глубоком упадке.
Город цивилизации майя Чичен-Ица - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 13:10Культура
В Мексике ученые пытаются защитить города майя от разрушения
 
Юрий КнорозовМексикаЦентральная АмерикаРоссияВладимир ПутинНаукаВ мирецивилизация майя
 
 
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