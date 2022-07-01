https://ria.ru/20220701/kitay-1799624376.html
НАТО усомнилась в праве Пекина на независимое развитие, заявил МИД России
НАТО усомнилась в праве Пекина на независимое развитие, заявил МИД России - РИА Новости, 01.07.2022
НАТО усомнилась в праве Пекина на независимое развитие, заявил МИД России
НАТО, объявив, что действия Китая противоречат ее интересам, сделала разворот в Азиатско-Тихоокеанский регион и поставила под сомнение право Пекина на... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T16:25
2022-07-01T16:25
2022-07-01T16:42
в мире
китай
нато
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр грушко
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. НАТО, объявив, что действия Китая противоречат ее интересам, сделала разворот в Азиатско-Тихоокеанский регион и поставила под сомнение право Пекина на независимое развитие, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Это не только разворот НАТО в Тихоокеанский регион, выход за рамки первоначального мандата, потому что альянс все-таки занимается поддержанием безопасности в Североатлантическом регионе. И первый вопрос, который следовало бы задать людям, которые писали эти формулировки: в каком регионе Китай угрожает натовским интересам", - сказал он на площадке дискуссионного клуба "Валдай".По словам Грушко, НАТО "по сути дела ставит под сомнение" право Китая развиваться как независимое государство.
https://ria.ru/20220629/miroporyadok-1798955698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко
16:25 01.07.2022 (обновлено: 16:42 01.07.2022)
НАТО усомнилась в праве Пекина на независимое развитие, заявил МИД России
Замглавы МИД Грушко: НАТО поставила под сомнение право Пекина на независимое развитие