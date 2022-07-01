https://ria.ru/20220701/kitay-1799624376.html

НАТО усомнилась в праве Пекина на независимое развитие, заявил МИД России

НАТО усомнилась в праве Пекина на независимое развитие, заявил МИД России - РИА Новости, 01.07.2022

НАТО усомнилась в праве Пекина на независимое развитие, заявил МИД России

НАТО, объявив, что действия Китая противоречат ее интересам, сделала разворот в Азиатско-Тихоокеанский регион и поставила под сомнение право Пекина на... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T16:25

2022-07-01T16:25

2022-07-01T16:42

в мире

китай

нато

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр грушко

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. НАТО, объявив, что действия Китая противоречат ее интересам, сделала разворот в Азиатско-Тихоокеанский регион и поставила под сомнение право Пекина на независимое развитие, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Это не только разворот НАТО в Тихоокеанский регион, выход за рамки первоначального мандата, потому что альянс все-таки занимается поддержанием безопасности в Североатлантическом регионе. И первый вопрос, который следовало бы задать людям, которые писали эти формулировки: в каком регионе Китай угрожает натовским интересам", - сказал он на площадке дискуссионного клуба "Валдай".По словам Грушко, НАТО "по сути дела ставит под сомнение" право Китая развиваться как независимое государство.

https://ria.ru/20220629/miroporyadok-1798955698.html

китай

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко