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Конфликт на Украине может закончиться тремя способами, считает Киссинджер - РИА Новости, 01.07.2022
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Конфликт на Украине может закончиться тремя способами, считает Киссинджер
Конфликт на Украине может закончиться тремя способами, считает Киссинджер - РИА Новости, 01.07.2022
Конфликт на Украине может закончиться тремя способами, считает Киссинджер
Украинский кризис может закончиться тремя разными способами, заявил в интервью журналу Spectator бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T04:07
2022-07-01T05:29
в мире
украина
сша
россия
генри киссинджер
донбасс
черное море
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Украинский кризис может закончиться тремя разными способами, заявил в интервью журналу Spectator бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.По его мнению, первый сценарий подразумевает контроль России над большей частью Донбасса с "основными промышленными и сельскохозяйственными районами", а также над "полосой земли вдоль Черного моря", что станет "победой для Москвы".Второй вариант, как отметил американский политик, предполагает попытку "вытеснить Россию" из Крыма, который воссоединился с ней задолго до спецоперации. Экс-госсекретарь США считает, что этот сценарий может привести к эскалации конфликта. Третий сценарий, предположил собеседник издания, предусматривает возврат к ситуации до 24 февраля.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина
сша
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в мире, украина, сша, россия, генри киссинджер, донбасс, черное море
04:07 01.07.2022 (обновлено: 05:29 01.07.2022)
 
Конфликт на Украине может закончиться тремя способами, считает Киссинджер

Экс-госсекретарь США Киссинджер: украинский кризис может закончиться тремя способами

© AP Photo / Nick UtБывший Государственный секретарь США Генри Киссинджер
Бывший Государственный секретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Nick Ut
Бывший Государственный секретарь США Генри Киссинджер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Украинский кризис может закончиться тремя разными способами, заявил в интервью журналу Spectator бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
По его мнению, первый сценарий подразумевает контроль России над большей частью Донбасса с "основными промышленными и сельскохозяйственными районами", а также над "полосой земли вдоль Черного моря", что станет "победой для Москвы".
"В таком случае роль НАТО будет не столь решающей, как считалось прежде", — предположил Киссинджер.
Второй вариант, как отметил американский политик, предполагает попытку "вытеснить Россию" из Крыма, который воссоединился с ней задолго до спецоперации. Экс-госсекретарь США считает, что этот сценарий может привести к эскалации конфликта. Третий сценарий, предположил собеседник издания, предусматривает возврат к ситуации до 24 февраля.

"Нерешенные вопросы можно будет обсудить на переговорах. Ситуация, вероятно, будет заморожена на некоторое время", — сказал он.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в Кремле - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
12 июня, 01:15
Киссинджер призвал "найти место" для России после событий на Украине
 
В миреУкраинаСШАРоссияГенри КиссинджерДонбассЧерное море
 
 
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