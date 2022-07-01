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Конфликт на Украине может закончиться тремя способами, считает Киссинджер

Конфликт на Украине может закончиться тремя способами, считает Киссинджер - РИА Новости, 01.07.2022

Конфликт на Украине может закончиться тремя способами, считает Киссинджер

Украинский кризис может закончиться тремя разными способами, заявил в интервью журналу Spectator бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T04:07

2022-07-01T04:07

2022-07-01T05:29

в мире

украина

сша

россия

генри киссинджер

донбасс

черное море

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Украинский кризис может закончиться тремя разными способами, заявил в интервью журналу Spectator бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.По его мнению, первый сценарий подразумевает контроль России над большей частью Донбасса с "основными промышленными и сельскохозяйственными районами", а также над "полосой земли вдоль Черного моря", что станет "победой для Москвы".Второй вариант, как отметил американский политик, предполагает попытку "вытеснить Россию" из Крыма, который воссоединился с ней задолго до спецоперации. Экс-госсекретарь США считает, что этот сценарий может привести к эскалации конфликта. Третий сценарий, предположил собеседник издания, предусматривает возврат к ситуации до 24 февраля.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220612/forpost-1794822752.html

украина

сша

россия

донбасс

черное море

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в мире, украина, сша, россия, генри киссинджер, донбасс, черное море