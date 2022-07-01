04:07 01.07.2022 (обновлено: 05:29 01.07.2022)
Конфликт на Украине может закончиться тремя способами, считает Киссинджер
Экс-госсекретарь США Киссинджер: украинский кризис может закончиться тремя способами
© AP Photo / Nick UtБывший Государственный секретарь США Генри Киссинджер
© AP Photo / Nick Ut
Бывший Государственный секретарь США Генри Киссинджер. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Украинский кризис может закончиться тремя разными способами, заявил в интервью журналу Spectator бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
По его мнению, первый сценарий подразумевает контроль России над большей частью Донбасса с "основными промышленными и сельскохозяйственными районами", а также над "полосой земли вдоль Черного моря", что станет "победой для Москвы".
"В таком случае роль НАТО будет не столь решающей, как считалось прежде", — предположил Киссинджер.
Второй вариант, как отметил американский политик, предполагает попытку "вытеснить Россию" из Крыма, который воссоединился с ней задолго до спецоперации. Экс-госсекретарь США считает, что этот сценарий может привести к эскалации конфликта. Третий сценарий, предположил собеседник издания, предусматривает возврат к ситуации до 24 февраля.
"Нерешенные вопросы можно будет обсудить на переговорах. Ситуация, вероятно, будет заморожена на некоторое время", — сказал он.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.