16:58 01.07.2022 (обновлено: 17:07 01.07.2022)
Власти Киева хотят запретить русскоязычные концерты, спектакли и книги
Власти Киева хотят запретить использование любого русскоязычного культурного продукта
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Киевский городской совет планирует ввести запрет на публичное использование любого русскоязычного культурного продукта в столице Украины, в том числе книг, спектаклей и концертов, сообщает в пятницу пресс-служба совета.
"Необходимо запретить публичное использование и демонстрацию русскоязычного культурного продукта. В частности, это русские книги, художественные альбомы, аудиовизуальные работы, произведения и документы на современных носителях информации, спектакли, концерты, культурно-просветительские услуги", - приводит пресс-служба слова депутата киевского городского совета Вадима Васильчука.
По информации Киевского городского совета, проект решения разработан в связи с острой потребностью защитить украинское информационное пространство от гибридных влияний, при котором есть попытки уничтожения украинской идентичность, национальной культуры, традиций, обычаев и истории.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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