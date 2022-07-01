https://ria.ru/20220701/kiev-1799638735.html

Власти Киева хотят запретить русскоязычные концерты, спектакли и книги

Власти Киева хотят запретить русскоязычные концерты, спектакли и книги - РИА Новости, 01.07.2022

Власти Киева хотят запретить русскоязычные концерты, спектакли и книги

Киевский городской совет планирует ввести запрет на публичное использование любого русскоязычного культурного продукта в столице Украины, в том числе книг,... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T16:58

2022-07-01T16:58

2022-07-01T17:07

сергей лавров

украина

россия

киевский городской совет

в мире

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Киевский городской совет планирует ввести запрет на публичное использование любого русскоязычного культурного продукта в столице Украины, в том числе книг, спектаклей и концертов, сообщает в пятницу пресс-служба совета."Необходимо запретить публичное использование и демонстрацию русскоязычного культурного продукта. В частности, это русские книги, художественные альбомы, аудиовизуальные работы, произведения и документы на современных носителях информации, спектакли, концерты, культурно-просветительские услуги", - приводит пресс-служба слова депутата киевского городского совета Вадима Васильчука.По информации Киевского городского совета, проект решения разработан в связи с острой потребностью защитить украинское информационное пространство от гибридных влияний, при котором есть попытки уничтожения украинской идентичность, национальной культуры, традиций, обычаев и истории.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220619/ukraina-1796558106.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей лавров, украина, россия, киевский городской совет, в мире