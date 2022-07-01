https://ria.ru/20220701/khaavisto-1799705771.html

МИД Финляндии назвал возможным выход боевых действий за пределы Украины

МИД Финляндии назвал возможным выход боевых действий за пределы Украины - РИА Новости, 01.07.2022

МИД Финляндии назвал возможным выход боевых действий за пределы Украины

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто не исключил, что боевые действия на Украине могут распространиться за ее пределы. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T20:34

2022-07-01T20:34

2022-07-01T21:30

украина

донбасс

финляндия

пекка хаависто

россия

в мире

владимир путин

киев

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто не исключил, что боевые действия на Украине могут распространиться за ее пределы.Говоря о перспективах Киева, министр заявил, что украинская сторона "может сохранить ситуацию и в этом смысле выиграть эту битву".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР союзными силами занята почти вся территория республики за исключением Лисичанска.

https://ria.ru/20220629/nato-1799033576.html

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донбасс

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украина, донбасс, финляндия, пекка хаависто, россия, в мире, владимир путин, киев