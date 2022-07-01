Рейтинг@Mail.ru
МИД Финляндии назвал возможным выход боевых действий за пределы Украины - РИА Новости, 01.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220701/khaavisto-1799705771.html
МИД Финляндии назвал возможным выход боевых действий за пределы Украины
МИД Финляндии назвал возможным выход боевых действий за пределы Украины - РИА Новости, 01.07.2022
МИД Финляндии назвал возможным выход боевых действий за пределы Украины
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто не исключил, что боевые действия на Украине могут распространиться за ее пределы. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T20:34
2022-07-01T21:30
украина
донбасс
финляндия
пекка хаависто
россия
в мире
владимир путин
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597576078_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_7d84244c0059209f1904e5ea7f04bac1.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто не исключил, что боевые действия на Украине могут распространиться за ее пределы.Говоря о перспективах Киева, министр заявил, что украинская сторона "может сохранить ситуацию и в этом смысле выиграть эту битву".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР союзными силами занята почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
https://ria.ru/20220629/nato-1799033576.html
украина
донбасс
финляндия
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597576078_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_ceaf31114af7fd8f69f6381327433f5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, донбасс, финляндия, пекка хаависто, россия, в мире, владимир путин, киев
20:34 01.07.2022 (обновлено: 21:30 01.07.2022)
 
МИД Финляндии назвал возможным выход боевых действий за пределы Украины

Глава МИД Финляндии Хаависто считает возможным выход боевых действий за пределы Украины

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто не исключил, что боевые действия на Украине могут распространиться за ее пределы.

"Конечно, это возможно. Вот почему сейчас так важно поддерживать Украину", — утверждает он.

Говоря о перспективах Киева, министр заявил, что украинская сторона "может сохранить ситуацию и в этом смысле выиграть эту битву".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР союзными силами занята почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время церемонии подачи заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 16:31
Эксперт объяснил разницу при принятии в НАТО Швеции с Финляндией и Украины
 
УкраинаДонбассФинляндияПекка ХаавистоРоссияВ миреВладимир ПутинКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала