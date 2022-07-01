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В Турции спрогнозировали, как Россия ответит НАТО на окружение Калининграда - РИА Новости, 01.07.2022
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В Турции спрогнозировали, как Россия ответит НАТО на окружение Калининграда
В Турции спрогнозировали, как Россия ответит НАТО на окружение Калининграда - РИА Новости, 01.07.2022
В Турции спрогнозировали, как Россия ответит НАТО на окружение Калининграда
Вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс может превратить Балтийское море в "озеро НАТО", но Россия примет ответные меры, заявил в колонке для РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T02:12
2022-07-01T02:14
нато
швеция
финляндия
россия
в мире
калининград
сернур яссыкая
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс может превратить Балтийское море в "озеро НАТО", но Россия примет ответные меры, заявил в колонке для Yeni Safak журналист Сернур Яссыкая.Он подчеркнул, что после расширения альянса, под его влиянием окажется весь европейский континент с юга до севера, чего не было даже в годы холодной войны.Журналист предположил, что в ответ на действия НАТО Москва может увеличить присутствие в Балтийском, а также в Северном море. Но последствия расширения альянса могут сказаться на всем геополитическом устройстве мира, считает специалист."Это может послужить поводом для эскалации напряженности между Москвой и западными странами, а также наращивания военного сотрудничества России с Китаем. Расширение НАТО и военное сближение Москвы и Пекина могут спровоцировать вторую холодную войну", — спрогнозировал Яссыкая.В мае Хельсинки и Стокгольм на фоне российской спецоперации на Украине передали генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к организации.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Владимир Путин при этом подчеркнул, что Россия не против вступления этих стран в организацию, но в случае размещения в Финляндии и Швеции военной инфраструктуры альянса Москва будет вынуждена ответить зеркально.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220630/evropeytsy-1799384779.html
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нато, швеция, финляндия, россия, в мире, калининград, сернур яссыкая
02:12 01.07.2022 (обновлено: 02:14 01.07.2022)
 
В Турции спрогнозировали, как Россия ответит НАТО на окружение Калининграда

Журналист Yeni Safak Яссыкая: вступление Швеции и Финляндии в НАТО угрожает Калининграду

© Pixabay / Pixabay / Georg AdlerКалининград
Калининград - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Pixabay / Pixabay / Georg Adler
Калининград. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс может превратить Балтийское море в "озеро НАТО", но Россия примет ответные меры, заявил в колонке для Yeni Safak журналист Сернур Яссыкая.
Он подчеркнул, что после расширения альянса, под его влиянием окажется весь европейский континент с юга до севера, чего не было даже в годы холодной войны.
"Если Финляндия и Швеция станут членами НАТО, то Калининград, единственная российская земля в Балтии, будет полностью окружен странами Североатлантического альянса, а Балтийское море превратится в озеро НАТО", — написал Яссыкая.
Журналист предположил, что в ответ на действия НАТО Москва может увеличить присутствие в Балтийском, а также в Северном море. Но последствия расширения альянса могут сказаться на всем геополитическом устройстве мира, считает специалист.
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"Это может послужить поводом для эскалации напряженности между Москвой и западными странами, а также наращивания военного сотрудничества России с Китаем. Расширение НАТО и военное сближение Москвы и Пекина могут спровоцировать вторую холодную войну", — спрогнозировал Яссыкая.
В мае Хельсинки и Стокгольм на фоне российской спецоперации на Украине передали генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к организации.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Владимир Путин при этом подчеркнул, что Россия не против вступления этих стран в организацию, но в случае размещения в Финляндии и Швеции военной инфраструктуры альянса Москва будет вынуждена ответить зеркально.
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