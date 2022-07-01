https://ria.ru/20220701/kaliningrad-1799448443.html

В Турции спрогнозировали, как Россия ответит НАТО на окружение Калининграда

В Турции спрогнозировали, как Россия ответит НАТО на окружение Калининграда - РИА Новости, 01.07.2022

В Турции спрогнозировали, как Россия ответит НАТО на окружение Калининграда

Вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс может превратить Балтийское море в "озеро НАТО", но Россия примет ответные меры, заявил в колонке для РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T02:12

2022-07-01T02:12

2022-07-01T02:14

нато

швеция

финляндия

россия

в мире

калининград

сернур яссыкая

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс может превратить Балтийское море в "озеро НАТО", но Россия примет ответные меры, заявил в колонке для Yeni Safak журналист Сернур Яссыкая.Он подчеркнул, что после расширения альянса, под его влиянием окажется весь европейский континент с юга до севера, чего не было даже в годы холодной войны.Журналист предположил, что в ответ на действия НАТО Москва может увеличить присутствие в Балтийском, а также в Северном море. Но последствия расширения альянса могут сказаться на всем геополитическом устройстве мира, считает специалист."Это может послужить поводом для эскалации напряженности между Москвой и западными странами, а также наращивания военного сотрудничества России с Китаем. Расширение НАТО и военное сближение Москвы и Пекина могут спровоцировать вторую холодную войну", — спрогнозировал Яссыкая.В мае Хельсинки и Стокгольм на фоне российской спецоперации на Украине передали генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к организации.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Владимир Путин при этом подчеркнул, что Россия не против вступления этих стран в организацию, но в случае размещения в Финляндии и Швеции военной инфраструктуры альянса Москва будет вынуждена ответить зеркально.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220630/evropeytsy-1799384779.html

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швеция

финляндия

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нато, швеция, финляндия, россия, в мире, калининград, сернур яссыкая