02:12 01.07.2022 (обновлено: 02:14 01.07.2022)
В Турции спрогнозировали, как Россия ответит НАТО на окружение Калининграда
Журналист Yeni Safak Яссыкая: вступление Швеции и Финляндии в НАТО угрожает Калининграду
Калининград. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс может превратить Балтийское море в "озеро НАТО", но Россия примет ответные меры, заявил в колонке для Yeni Safak журналист Сернур Яссыкая.
Он подчеркнул, что после расширения альянса, под его влиянием окажется весь европейский континент с юга до севера, чего не было даже в годы холодной войны.
"Если Финляндия и Швеция станут членами НАТО, то Калининград, единственная российская земля в Балтии, будет полностью окружен странами Североатлантического альянса, а Балтийское море превратится в озеро НАТО", — написал Яссыкая.
Журналист предположил, что в ответ на действия НАТО Москва может увеличить присутствие в Балтийском, а также в Северном море. Но последствия расширения альянса могут сказаться на всем геополитическом устройстве мира, считает специалист.
"Это может послужить поводом для эскалации напряженности между Москвой и западными странами, а также наращивания военного сотрудничества России с Китаем. Расширение НАТО и военное сближение Москвы и Пекина могут спровоцировать вторую холодную войну", — спрогнозировал Яссыкая.
В мае Хельсинки и Стокгольм на фоне российской спецоперации на Украине передали генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к организации.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Владимир Путин при этом подчеркнул, что Россия не против вступления этих стран в организацию, но в случае размещения в Финляндии и Швеции военной инфраструктуры альянса Москва будет вынуждена ответить зеркально.
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