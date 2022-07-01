Рейтинг@Mail.ru
В Северной Ирландии повысят цены на электричество и газ, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220701/irlandiya-1799619171.html
В Северной Ирландии повысят цены на электричество и газ, сообщили СМИ
В Северной Ирландии повысят цены на электричество и газ, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.07.2022
В Северной Ирландии повысят цены на электричество и газ, сообщили СМИ
Четыре главных поставщика газа и электричества в Северной Ирландии Firmus Energy, SSE Airtricity, Power NI и Click Energy значительно повышают цены, несмотря на РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T16:12
2022-07-01T16:15
северная ирландия
великобритания
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133975/25/1339752542_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e3ca14c215a715d30247af5fd941c862.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Четыре главных поставщика газа и электричества в Северной Ирландии Firmus Energy, SSE Airtricity, Power NI и Click Energy значительно повышают цены, несмотря на усугубляющийся рост стоимости жизни в Великобритании, сообщает североирландская газета News Letter в пятницу.Как отмечает издание, повышение цен наступит 1 июля."Эти повышения затронут более половины домохозяйств Северной Ирландии. В Совете потребителей мы каждый день беседуем с потребителями, которые обеспокоены по поводу предстоящей зимы. Мы призываем всех, кто испытывает трудности с оплатой счетов за электроэнергию.., обращаться непосредственно к поставщику за помощью с графиком платежей, прямым списанием средств и предоплатой по счетчикам", - цитирует газета слова директора по инфраструктуре и устойчивому развитию в Совете потребителей Питера Маккленагана.Так, поставщики газа SSE Airtricity и Firmus Energy повышают тарифы на 42,7% и 24,5% соответственно, а поставщики электричества Power NI и Click Energy - на 27,5% и 11% соответственно, пишет News Letter. Сами поставщики связывают принятие таких мир с устойчиво высокими оптовыми ценами на энергоносители, сообщает телеканал ITV.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
https://ria.ru/20220630/gaz-1799272088.html
https://ria.ru/20220627/elektroenergiya-1798523447.html
северная ирландия
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133975/25/1339752542_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_65bcb1f3625e4a4795cf1cd478088dae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
северная ирландия, великобритания, украина, в мире
16:12 01.07.2022 (обновлено: 16:15 01.07.2022)
 
В Северной Ирландии повысят цены на электричество и газ, сообщили СМИ

News Letter: в Северной Ирландии серьезно повысят цены на электричество и газ

© Fotolia / sean824Линии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Fotolia / sean824
Линии электропередачи . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Четыре главных поставщика газа и электричества в Северной Ирландии Firmus Energy, SSE Airtricity, Power NI и Click Energy значительно повышают цены, несмотря на усугубляющийся рост стоимости жизни в Великобритании, сообщает североирландская газета News Letter в пятницу.
Как отмечает издание, повышение цен наступит 1 июля.
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 14:33
Цены на газ в Европе превысили 1600 долларов за тысячу кубов
"Эти повышения затронут более половины домохозяйств Северной Ирландии. В Совете потребителей мы каждый день беседуем с потребителями, которые обеспокоены по поводу предстоящей зимы. Мы призываем всех, кто испытывает трудности с оплатой счетов за электроэнергию.., обращаться непосредственно к поставщику за помощью с графиком платежей, прямым списанием средств и предоплатой по счетчикам", - цитирует газета слова директора по инфраструктуре и устойчивому развитию в Совете потребителей Питера Маккленагана.
Так, поставщики газа SSE Airtricity и Firmus Energy повышают тарифы на 42,7% и 24,5% соответственно, а поставщики электричества Power NI и Click Energy - на 27,5% и 11% соответственно, пишет News Letter. Сами поставщики связывают принятие таких мир с устойчиво высокими оптовыми ценами на энергоносители, сообщает телеканал ITV.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
Ночной Сиэтл - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 18:21
Century Aluminum остановила работу завода из-за цен на электричество
 
Северная ИрландияВеликобританияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала