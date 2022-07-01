https://ria.ru/20220701/irlandiya-1799619171.html

В Северной Ирландии повысят цены на электричество и газ, сообщили СМИ

В Северной Ирландии повысят цены на электричество и газ, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.07.2022

В Северной Ирландии повысят цены на электричество и газ, сообщили СМИ

Четыре главных поставщика газа и электричества в Северной Ирландии Firmus Energy, SSE Airtricity, Power NI и Click Energy значительно повышают цены, несмотря на РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T16:12

2022-07-01T16:12

2022-07-01T16:15

северная ирландия

великобритания

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в мире

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Четыре главных поставщика газа и электричества в Северной Ирландии Firmus Energy, SSE Airtricity, Power NI и Click Energy значительно повышают цены, несмотря на усугубляющийся рост стоимости жизни в Великобритании, сообщает североирландская газета News Letter в пятницу.Как отмечает издание, повышение цен наступит 1 июля."Эти повышения затронут более половины домохозяйств Северной Ирландии. В Совете потребителей мы каждый день беседуем с потребителями, которые обеспокоены по поводу предстоящей зимы. Мы призываем всех, кто испытывает трудности с оплатой счетов за электроэнергию.., обращаться непосредственно к поставщику за помощью с графиком платежей, прямым списанием средств и предоплатой по счетчикам", - цитирует газета слова директора по инфраструктуре и устойчивому развитию в Совете потребителей Питера Маккленагана.Так, поставщики газа SSE Airtricity и Firmus Energy повышают тарифы на 42,7% и 24,5% соответственно, а поставщики электричества Power NI и Click Energy - на 27,5% и 11% соответственно, пишет News Letter. Сами поставщики связывают принятие таких мир с устойчиво высокими оптовыми ценами на энергоносители, сообщает телеканал ITV.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

https://ria.ru/20220630/gaz-1799272088.html

https://ria.ru/20220627/elektroenergiya-1798523447.html

северная ирландия

великобритания

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

северная ирландия, великобритания, украина, в мире