https://ria.ru/20220701/inzhenery-1799704203.html

Вопросы поддержки молодежи обсудили на форуме "Инженеры будущего"

Вопросы поддержки молодежи обсудили на форуме "Инженеры будущего" - РИА Новости, 01.07.2022

Вопросы поддержки молодежи обсудили на форуме "Инженеры будущего"

Поддержка молодежи стала ключевой темой общения участников X Международного промышленного форума "Инженеры будущего" с представителями власти российских... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T20:26

2022-07-01T20:26

2022-07-01T20:29

общество

тульская область

россия

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БУНЫРЕВО (Тульская область), 1 июл – РИА Новости. Поддержка молодежи стала ключевой темой общения участников X Международного промышленного форума "Инженеры будущего" с представителями власти российских регионов, приехавшими поддержать областные команды. Молодых людей в первую очередь интересовали возможности трудоустройства, профессионального развития и условия жизни в регионах, где расположены ключевые промышленные предприятия.Как рассказал министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин, большая поддержка оказывается и на уровне регионов, и на уровне страны. Так, в регионе существует ряд грантовых конкурсов как для студентов, занимающихся научной деятельностью, так и для университетов, которые позволяют получить до двух, а со следующего года – до четырех миллионов рублей на развитие технологических стартапов.Также на федеральном уровне работают программы Росмолодежи, направленные на развитие молодежных инициатив, с грантами до 1,5 миллиона рублей на научно-техническую деятельность.Кроме того, Давлетшин призвал молодых людей активнее участвовать в региональных и федеральных мероприятиях, позволяющих найти единомышленников и получить финансовую поддержку своих проектов."Молодежная политика в стране дает огромное количество материальных и нематериальных мер поддержки. Сегодня любой молодой человек через информационную систему "Молодежь России" может подать заявку, пройти отбор и совершенно бесплатно посетить крупные федеральные и региональные форумы, пообщаться с единомышленниками, поучаствовать в грантовых конкурсах", – подчеркнул он.В свою очередь врио первого замгубернатора Владимирской области Александр Ремига отметил важность развития социальной сферы для молодых специалистов.Кроме того, по его словам, региональные власти сейчас работают над пилотным проектом по созданию системы отложенных вакансий, позволяющих объединить развивающиеся проекты и будущих выпускников."При формировании инвестпроектов сейчас нет функции отложенной вакансии. Понятно, что срок реализации крупных проектов – это два-три года, и нужно уже сейчас формировать пул высокотехнологичных специалистов. Плюс формирование тех вакансий, которые мы получаем от студентов и выпускников вузов: нужно понять их устремления, их приоритеты и дать им возможность реализоваться в нашем регионе. Мы сейчас планируем объединить информационные системы, оформить это программно, мы это сейчас сделаем и позже предложим коллегам из других регионов", – рассказал РемигаВрио заместителя главы администрации Тамбовской области Наталия Макаревич также обратила внимание на проблемы с жильем, с которыми сталкиваются молодые специалисты. Она предложила участникам форума принять обращение к федеральным властям с инициативами сформировать программу строительства общежитий в промышленных регионах и распространить на работников инженерных специальностей льготную ипотеку, аналогичную той, что действует для ИТ-специалистов.

https://ria.ru/20220630/forum-1799423168.html

https://ria.ru/20220629/forum-1799100129.html

https://ria.ru/20220629/obraschenie-1799100854.html

тульская область

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общество, тульская область, россия