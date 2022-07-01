https://ria.ru/20220701/gosavtoinspektsiya-1799647671.html

Сотрудники ГАИ прекратят использовать ручные радары

Сотрудники ГАИ прекратят использовать ручные радары - РИА Новости, 01.07.2022

Сотрудники ГАИ прекратят использовать ручные радары

Сотрудники Госавтоинспекции больше не будут использовать ручные радары для фиксации нарушений ПДД, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T17:19

2022-07-01T17:19

2022-07-01T18:09

общество

владимир колокольцев

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции больше не будут использовать ручные радары для фиксации нарушений ПДД, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк."Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме", — заявила она.Министр отметил, что вопросы обеспечения правопорядка на дорогах остаются в центре внимания. Он добавил, что число аварий из-за превышения скорости сократилось на треть. По его словам, это стало возможным в том числе благодаря развитию системы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Сейчас на российских дорогах работает 23,4 тысячи таких комплексов. Они могут фиксировать различные нарушения в автоматическом режиме.

https://ria.ru/20220630/skorost-1799368665.html

https://ria.ru/20220630/prava-1799207941.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир колокольцев