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Сотрудники ГАИ прекратят использовать ручные радары - РИА Новости, 01.07.2022
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Сотрудники ГАИ прекратят использовать ручные радары
Сотрудники ГАИ прекратят использовать ручные радары - РИА Новости, 01.07.2022
Сотрудники ГАИ прекратят использовать ручные радары
Сотрудники Госавтоинспекции больше не будут использовать ручные радары для фиксации нарушений ПДД, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T17:19
2022-07-01T18:09
общество
владимир колокольцев
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции больше не будут использовать ручные радары для фиксации нарушений ПДД, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк."Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме", — заявила она.Министр отметил, что вопросы обеспечения правопорядка на дорогах остаются в центре внимания. Он добавил, что число аварий из-за превышения скорости сократилось на треть. По его словам, это стало возможным в том числе благодаря развитию системы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Сейчас на российских дорогах работает 23,4 тысячи таких комплексов. Они могут фиксировать различные нарушения в автоматическом режиме.
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общество, владимир колокольцев
17:19 01.07.2022 (обновлено: 18:09 01.07.2022)
 
Сотрудники ГАИ прекратят использовать ручные радары

Глава МВД Колокольцев запретил ГИБДД использовать ручные радары

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД измеряет скорость радаром "Визир"
Сотрудник ГИБДД измеряет скорость радаром Визир - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции больше не будут использовать ручные радары для фиксации нарушений ПДД, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме", — заявила она.
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Министр отметил, что вопросы обеспечения правопорядка на дорогах остаются в центре внимания. Он добавил, что число аварий из-за превышения скорости сократилось на треть. По его словам, это стало возможным в том числе благодаря развитию системы фотовидеофиксации нарушений ПДД.
Сейчас на российских дорогах работает 23,4 тысячи таких комплексов. Они могут фиксировать различные нарушения в автоматическом режиме.
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