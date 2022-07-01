https://ria.ru/20220701/gazprom-1799564538.html

Австрийские власти могут лишить "Газпром" газохранилища, сообщили СМИ

Австрийские власти могут лишить "Газпром" газохранилища, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.07.2022

Австрийские власти могут лишить "Газпром" газохранилища, сообщили СМИ

Поправку к закону, которая позволит австрийские власти лишить "Газпром" газохранилища в Хайдахе, должны опубликовать в пятницу, сообщила газета Kurier. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T14:02

2022-07-01T14:02

2022-07-01T14:02

экономика

карл нехаммер

владимир путин

россия

австрия

газпром

газпром экспорт

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ВЕНА, 1 июл - РИА Новости. Поправку к закону, которая позволит австрийские власти лишить "Газпром" газохранилища в Хайдахе, должны опубликовать в пятницу, сообщила газета Kurier.Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер в ходе телефонного разговора заявил президенту России Владимиру Путину, что "Газпром" потеряет газохранилище, если не будет его использовать. Позднее он сообщил, что Австрия разработала юридические условия для передачи газохранилища "Газпрома" в Хайдахе другому поставщику в случае отказа компании заполнять его топливом.По данным газеты, ожидается, что в пятницу будет обнародована поправка к Закону о газовой промышленности, которая позволит австрийскому энергетическому регулятору E-Control передать неиспользуемое "Газпромом" хранилище другой компании.Как отмечает издание, поправка предполагает, что хранилище будет изъято не сразу, а только на втором этапе. Сначала закон обязывает пользователя хранилища - в конкретном случае "Газпром экспорт" - "незамедлительно предложить забронированную мощность, которую он систематически полностью или частично не использует", другим лицам или вернуть ее компании-хранителю, в данном случае дочерней компании "Газпрома" GSA. Если складская компания, в данном случае GSA, не выведет неиспользуемые складские мощности у "Газпром экспорт", то сама GSA потеряет права как складская компания. При этом жалобы против этого не дадут отсрочки.Газета пояснила, что систематически неиспользуемыми считаются забронированные складские мощности, которые по состоянию на 1 июля используются менее чем на 10%. Согласно базе данных ассоциации, представляющей интересы европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE), с 29 марта 2022 года уровень заполнения хранилища "Газпрома" в Хайдахе составляет 0,0%.

https://ria.ru/20220701/gaz-1799552616.html

https://ria.ru/20220701/potreblenie-1799507797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, карл нехаммер, владимир путин, россия, австрия, газпром, газпром экспорт