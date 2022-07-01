https://ria.ru/20220701/gaz-1799552616.html

"Газпром" сократил поставки газа в Словакию наполовину

"Газпром" сократил поставки газа в Словакию наполовину - РИА Новости, 01.07.2022

"Газпром" сократил поставки газа в Словакию наполовину

Словакия в настоящее время получает лишь 50% от договорного объема поставок газа из РФ, сообщила в пятницу братиславская газета Pravda со ссылкой на... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T13:34

2022-07-01T13:34

2022-07-01T13:34

экономика

россия

газпром

северный поток

словакия

в мире

природный газ

сжиженный природный газ

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ПРАГА, 1 июл – РИА Новости. Словакия в настоящее время получает лишь 50% от договорного объема поставок газа из РФ, сообщила в пятницу братиславская газета Pravda со ссылкой на гендиректора компании-импортера SPP Рихарда Прокипчака.По словам гендиректора, сокращение поставок газа из РФ началось примерно в начале июня. Сначала речь шла о сокращении на 10%, затем на 30%, теперь дошло до 50% по сравнению с договорными объемами. "Газпром" в качестве довода сокращения поставок говорит о ремонтно-профилактических работах на трубопроводе "Северный поток — 1", а также о проблемах с поставками через Украину", - сказал Прокипчак.Как сообщил гендиректор, его компания совместно с руководством минэкономики активно работает над поиском альтернативных поставщиков газа в республику. Уде достигнуты определенные договоренности о поставках газа из Норвегии, а также получении из ряда стран на морских судах сжиженного природного газа."Газпром" со своей стороны сообщал, что не получил подтверждения форс-мажора и не видит никаких препятствий для продолжения работы в прежнем режиме, а перенос всех транзитных объемов на ГИС "Суджа", как предлагает украинская сторона, технологически невозможен. Официальный представитель компании Сергей Куприянов заявил, что "Газпром" полностью выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, поставляет газ для транзита через Украину в соответствии с контрактом и операторским соглашением, а услуги по транзиту полностью оплачены.

https://ria.ru/20220701/gaz-1799509700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, газпром, северный поток, словакия, в мире, природный газ, сжиженный природный газ