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"Газпром" сократил поставки газа в Словакию наполовину - РИА Новости, 01.07.2022
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"Газпром" сократил поставки газа в Словакию наполовину
"Газпром" сократил поставки газа в Словакию наполовину - РИА Новости, 01.07.2022
"Газпром" сократил поставки газа в Словакию наполовину
Словакия в настоящее время получает лишь 50% от договорного объема поставок газа из РФ, сообщила в пятницу братиславская газета Pravda со ссылкой на... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T13:34
2022-07-01T13:34
экономика
россия
газпром
северный поток
словакия
в мире
природный газ
сжиженный природный газ
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ПРАГА, 1 июл – РИА Новости. Словакия в настоящее время получает лишь 50% от договорного объема поставок газа из РФ, сообщила в пятницу братиславская газета Pravda со ссылкой на гендиректора компании-импортера SPP Рихарда Прокипчака.По словам гендиректора, сокращение поставок газа из РФ началось примерно в начале июня. Сначала речь шла о сокращении на 10%, затем на 30%, теперь дошло до 50% по сравнению с договорными объемами. "Газпром" в качестве довода сокращения поставок говорит о ремонтно-профилактических работах на трубопроводе "Северный поток — 1", а также о проблемах с поставками через Украину", - сказал Прокипчак.Как сообщил гендиректор, его компания совместно с руководством минэкономики активно работает над поиском альтернативных поставщиков газа в республику. Уде достигнуты определенные договоренности о поставках газа из Норвегии, а также получении из ряда стран на морских судах сжиженного природного газа."Газпром" со своей стороны сообщал, что не получил подтверждения форс-мажора и не видит никаких препятствий для продолжения работы в прежнем режиме, а перенос всех транзитных объемов на ГИС "Суджа", как предлагает украинская сторона, технологически невозможен. Официальный представитель компании Сергей Куприянов заявил, что "Газпром" полностью выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, поставляет газ для транзита через Украину в соответствии с контрактом и операторским соглашением, а услуги по транзиту полностью оплачены.
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экономика, россия, газпром, северный поток, словакия, в мире, природный газ, сжиженный природный газ
13:34 01.07.2022
 
"Газпром" сократил поставки газа в Словакию наполовину

Глава SPP Прокипчак заявил, что "Газпром" сократил поставки газа в Словакию наполовину

© AP Photo / Petr David JosekГазокомпрессорная станция в Словакии
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Petr David Josek
Газокомпрессорная станция в Словакии. Архивное фото
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ПРАГА, 1 июл – РИА Новости. Словакия в настоящее время получает лишь 50% от договорного объема поставок газа из РФ, сообщила в пятницу братиславская газета Pravda со ссылкой на гендиректора компании-импортера SPP Рихарда Прокипчака.

"Газпром" сократил нам поставки на 50% от договорного объема. Мы моментально отреагировали на это тем, что договорились об аренде еще одного судна с сжиженным природным газом. Сейчас этот газ мы уже получили", - сказал Прокипчак изданию.

По словам гендиректора, сокращение поставок газа из РФ началось примерно в начале июня. Сначала речь шла о сокращении на 10%, затем на 30%, теперь дошло до 50% по сравнению с договорными объемами. "Газпром" в качестве довода сокращения поставок говорит о ремонтно-профилактических работах на трубопроводе "Северный поток — 1", а также о проблемах с поставками через Украину", - сказал Прокипчак.
Как сообщил гендиректор, его компания совместно с руководством минэкономики активно работает над поиском альтернативных поставщиков газа в республику. Уде достигнуты определенные договоренности о поставках газа из Норвегии, а также получении из ряда стран на морских судах сжиженного природного газа.
"Газпром" со своей стороны сообщал, что не получил подтверждения форс-мажора и не видит никаких препятствий для продолжения работы в прежнем режиме, а перенос всех транзитных объемов на ГИС "Суджа", как предлагает украинская сторона, технологически невозможен. Официальный представитель компании Сергей Куприянов заявил, что "Газпром" полностью выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, поставляет газ для транзита через Украину в соответствии с контрактом и операторским соглашением, а услуги по транзиту полностью оплачены.
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