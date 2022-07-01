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Следующий Форум регионов России и Белоруссии пройдет в Уфе
Следующий Форум регионов России и Белоруссии пройдет в Уфе - РИА Новости, 01.07.2022
Следующий Форум регионов России и Белоруссии пройдет в Уфе
Следующий, юбилейный Форум регионов РФ и Белоруссии пройдет в Уфе, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T17:15
2022-07-01T17:15
2022-07-01T17:15
союзное государство
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белоруссия
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ГРОДНО (Белоруссия), 1 июл - РИА Новости. Следующий, юбилейный Форум регионов РФ и Белоруссии пройдет в Уфе, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Следующий, юбилейный (десятый) Форум регионов РФ и Белоруссии пройдет в Уфе", - сказала она журналистам.Матвиенко отметила возрастающий интерес регионов двух стран к совместному сотрудничеству. Если в начале форум проводился для приграничных регионов, то сейчас со стороны России в форуме участвуют представители "от Владивостока до Калининграда", отметила она."Башкортостан понимает, какая для нас это честь, какая это ответственность. Уверяю вас, что мы постараемся провести это мероприятие на достойном уровне", - сказал глава Башкирии Радий Хабиров во время выступления на пленарном заседании IX Форума регионов Белоруссии и России.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия