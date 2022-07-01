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Следующий Форум регионов России и Белоруссии пройдет в Уфе - РИА Новости, 01.07.2022
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Следующий Форум регионов России и Белоруссии пройдет в Уфе
Следующий Форум регионов России и Белоруссии пройдет в Уфе - РИА Новости, 01.07.2022
Следующий Форум регионов России и Белоруссии пройдет в Уфе
Следующий, юбилейный Форум регионов РФ и Белоруссии пройдет в Уфе, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T17:15
2022-07-01T17:15
союзное государство
россия
белоруссия
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ГРОДНО (Белоруссия), 1 июл - РИА Новости. Следующий, юбилейный Форум регионов РФ и Белоруссии пройдет в Уфе, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Следующий, юбилейный (десятый) Форум регионов РФ и Белоруссии пройдет в Уфе", - сказала она журналистам.Матвиенко отметила возрастающий интерес регионов двух стран к совместному сотрудничеству. Если в начале форум проводился для приграничных регионов, то сейчас со стороны России в форуме участвуют представители "от Владивостока до Калининграда", отметила она."Башкортостан понимает, какая для нас это честь, какая это ответственность. Уверяю вас, что мы постараемся провести это мероприятие на достойном уровне", - сказал глава Башкирии Радий Хабиров во время выступления на пленарном заседании IX Форума регионов Белоруссии и России.
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россия, белоруссия
17:15 01.07.2022
 

Следующий Форум регионов России и Белоруссии пройдет в Уфе

© РИА Новости / Вадим Брайдов / Перейти в фотобанкУфа, Башкирия
Уфа, Башкирия - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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ГРОДНО (Белоруссия), 1 июл - РИА Новости. Следующий, юбилейный Форум регионов РФ и Белоруссии пройдет в Уфе, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Следующий, юбилейный (десятый) Форум регионов РФ и Белоруссии пройдет в Уфе", - сказала она журналистам.
Матвиенко отметила возрастающий интерес регионов двух стран к совместному сотрудничеству. Если в начале форум проводился для приграничных регионов, то сейчас со стороны России в форуме участвуют представители "от Владивостока до Калининграда", отметила она.
"Башкортостан понимает, какая для нас это честь, какая это ответственность. Уверяю вас, что мы постараемся провести это мероприятие на достойном уровне", - сказал глава Башкирии Радий Хабиров во время выступления на пленарном заседании IX Форума регионов Белоруссии и России.
Гродно, Белоруссия - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 17:06Союзное государство
Путин обратится по видеосвязи к участникам форума регионов в Гродно
 
Союзное государствоРоссияБелоруссия
 
 
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