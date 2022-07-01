https://ria.ru/20220701/forum-1799646269.html

Следующий Форум регионов России и Белоруссии пройдет в Уфе

Следующий Форум регионов России и Белоруссии пройдет в Уфе - РИА Новости, 01.07.2022

Следующий Форум регионов России и Белоруссии пройдет в Уфе

Следующий, юбилейный Форум регионов РФ и Белоруссии пройдет в Уфе, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T17:15

2022-07-01T17:15

2022-07-01T17:15

союзное государство

россия

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149985/13/1499851332_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_836f60d894deb36c5b396d08cf4e12f2.jpg

ГРОДНО (Белоруссия), 1 июл - РИА Новости. Следующий, юбилейный Форум регионов РФ и Белоруссии пройдет в Уфе, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Следующий, юбилейный (десятый) Форум регионов РФ и Белоруссии пройдет в Уфе", - сказала она журналистам.Матвиенко отметила возрастающий интерес регионов двух стран к совместному сотрудничеству. Если в начале форум проводился для приграничных регионов, то сейчас со стороны России в форуме участвуют представители "от Владивостока до Калининграда", отметила она."Башкортостан понимает, какая для нас это честь, какая это ответственность. Уверяю вас, что мы постараемся провести это мероприятие на достойном уровне", - сказал глава Башкирии Радий Хабиров во время выступления на пленарном заседании IX Форума регионов Белоруссии и России.

https://ria.ru/20220627/forum-1798502059.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, белоруссия