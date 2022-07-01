Глава МИД Финляндии убежден в восстановлении доверия в отношениях с Россией
Глава МИД Финляндии Хаависто убежден в восстановлении доверия в отношениях с Россией
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что убежден в восстановлении доверия в отношениях с Россией.
В интервью испанской газете Mundo Хаависто отметил очень спокойную обстановку на границе двух стран, а также тот факт, что финское посольство продолжает работу в Москве.
По его словам, проблема состоит в том, что после начала российской операции против Киева доверие исчезло и потребуется время, чтобы его восстановить. "Я убежден, что однажды это доверие вернется, но очень трудно сказать, как и когда", - сказал министр.
Хаависто привел в пример родственников, проживающих по обе стороны границы, о которых. По его словам, необходимо помнить на человеческом уровне независимо от политических разногласий.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Изначально Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Во вторник Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.