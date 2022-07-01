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Глава МИД Финляндии убежден в восстановлении доверия в отношениях с Россией - РИА Новости, 01.07.2022
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Глава МИД Финляндии убежден в восстановлении доверия в отношениях с Россией
Глава МИД Финляндии убежден в восстановлении доверия в отношениях с Россией - РИА Новости, 01.07.2022
Глава МИД Финляндии убежден в восстановлении доверия в отношениях с Россией
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что убежден в восстановлении доверия в отношениях с Россией. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T09:01
2022-07-01T09:01
в мире
финляндия
швеция
турция
нато
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что убежден в восстановлении доверия в отношениях с Россией.В интервью испанской газете Mundo Хаависто отметил очень спокойную обстановку на границе двух стран, а также тот факт, что финское посольство продолжает работу в Москве.По его словам, проблема состоит в том, что после начала российской операции против Киева доверие исчезло и потребуется время, чтобы его восстановить. "Я убежден, что однажды это доверие вернется, но очень трудно сказать, как и когда", - сказал министр.Хаависто привел в пример родственников, проживающих по обе стороны границы, о которых. По его словам, необходимо помнить на человеческом уровне независимо от политических разногласий.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Изначально Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Во вторник Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
https://ria.ru/20220629/putin-1799133978.html
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в мире, финляндия, швеция, турция, нато
09:01 01.07.2022
 
Глава МИД Финляндии убежден в восстановлении доверия в отношениях с Россией

Глава МИД Финляндии Хаависто убежден в восстановлении доверия в отношениях с Россией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что убежден в восстановлении доверия в отношениях с Россией.
В интервью испанской газете Mundo Хаависто отметил очень спокойную обстановку на границе двух стран, а также тот факт, что финское посольство продолжает работу в Москве.
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По его словам, проблема состоит в том, что после начала российской операции против Киева доверие исчезло и потребуется время, чтобы его восстановить. "Я убежден, что однажды это доверие вернется, но очень трудно сказать, как и когда", - сказал министр.
Хаависто привел в пример родственников, проживающих по обе стороны границы, о которых. По его словам, необходимо помнить на человеческом уровне независимо от политических разногласий.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Изначально Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Во вторник Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
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