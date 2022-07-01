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Зеленский подписал заявление о единстве ветвей власти на пути в Евросоюз - РИА Новости, 01.07.2022
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Зеленский подписал заявление о единстве ветвей власти на пути в Евросоюз
Зеленский подписал заявление о единстве ветвей власти на пути в Евросоюз - РИА Новости, 01.07.2022
Зеленский подписал заявление о единстве ветвей власти на пути в Евросоюз
Владимир Зеленский заявил о подписании вместе со спикером Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем заявления о единстве... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T13:24
2022-07-01T13:24
в мире
евросоюз
украина
верховная рада украины
владимир зеленский
руслан стефанчук
денис шмыгаль
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о подписании вместе со спикером Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем заявления о единстве ветвей власти на пути в ЕС."Сегодня мы вместе с главой Верховной рады Украины и премьер-министром подписываем совместное заявление, являющееся сигналом единства всех ветвей власти и свидетельством нашей решимости в достижении стратегической цели Украины, а именно - полноценного членства в Европейском Союзе", - говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.В свою очередь Стефанчук прокомментировал подписание заявления, добавив, что в документе утверждается, что Украина делает все, чтобы стать членом ЕС. О подписании документа также заявил и Шмыгаль.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20220629/ukraina-1798961193.html
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в мире, евросоюз, украина, верховная рада украины, владимир зеленский, руслан стефанчук, денис шмыгаль
13:24 01.07.2022
 
Зеленский подписал заявление о единстве ветвей власти на пути в Евросоюз

Президент Украины Зеленский подписал заявление о единстве ветвей власти на пути в Евросоюз

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о подписании вместе со спикером Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем заявления о единстве ветвей власти на пути в ЕС.
"Сегодня мы вместе с главой Верховной рады Украины и премьер-министром подписываем совместное заявление, являющееся сигналом единства всех ветвей власти и свидетельством нашей решимости в достижении стратегической цели Украины, а именно - полноценного членства в Европейском Союзе", - говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.
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В свою очередь Стефанчук прокомментировал подписание заявления, добавив, что в документе утверждается, что Украина делает все, чтобы стать членом ЕС. О подписании документа также заявил и Шмыгаль.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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