https://ria.ru/20220701/evrosoyuz-1799483182.html
ЕС будет сопровождать Украину на пути в союз, заявила глава ЕК
ЕС будет сопровождать Украину на пути в союз, заявила глава ЕК - РИА Новости, 01.07.2022
ЕС будет сопровождать Украину на пути в союз, заявила глава ЕК
Украина для вступления в Евросоюз должна провести много реформ, пройти долгий путь, и ЕС будет сопровождать Украину на этом пути "так долго, как потребуется",... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T10:21
2022-07-01T10:21
2022-07-01T10:21
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БРЮССЕЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Украина для вступления в Евросоюз должна провести много реформ, пройти долгий путь, и ЕС будет сопровождать Украину на этом пути "так долго, как потребуется", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Верховной рады.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ."Вы знаете предстоящую работу лучше кого-либо… Впереди долгий путь, но Европа будет на вашей стороне так долго, как потребуется… до того момента, когда вы переступите порог двери, ведущей в наш Европейский союз", - сказала фон дер Ляйен.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20220630/evrosoyuz-1799259981.html
https://ria.ru/20220627/ukraina-1798527913.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, брюссель, молдавия, евросоюз, россия
ЕС будет сопровождать Украину на пути в союз, заявила глава ЕК
Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС будет сопровождать Киев на пути в союз, сколько потребуется