https://ria.ru/20220701/evrosoyuz-1799483182.html

ЕС будет сопровождать Украину на пути в союз, заявила глава ЕК

ЕС будет сопровождать Украину на пути в союз, заявила глава ЕК - РИА Новости, 01.07.2022

ЕС будет сопровождать Украину на пути в союз, заявила глава ЕК

Украина для вступления в Евросоюз должна провести много реформ, пройти долгий путь, и ЕС будет сопровождать Украину на этом пути "так долго, как потребуется",... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T10:21

2022-07-01T10:21

2022-07-01T10:21

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украина

брюссель

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россия

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БРЮССЕЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Украина для вступления в Евросоюз должна провести много реформ, пройти долгий путь, и ЕС будет сопровождать Украину на этом пути "так долго, как потребуется", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Верховной рады.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ."Вы знаете предстоящую работу лучше кого-либо… Впереди долгий путь, но Европа будет на вашей стороне так долго, как потребуется… до того момента, когда вы переступите порог двери, ведущей в наш Европейский союз", - сказала фон дер Ляйен.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20220630/evrosoyuz-1799259981.html

https://ria.ru/20220627/ukraina-1798527913.html

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брюссель

молдавия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, брюссель, молдавия, евросоюз, россия