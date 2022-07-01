https://ria.ru/20220701/evrokomissiya-1799485700.html

Глава Еврокомиссии дала Украине инструкции по проведению реформ

Глава Еврокомиссии дала Украине инструкции по проведению реформ - РИА Новости, 01.07.2022

Глава Еврокомиссии дала Украине инструкции по проведению реформ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Верховной Рады и Владимиром Зеленским, рассказала о том, что необходимо сделать Украине в... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T10:34

2022-07-01T10:34

2022-07-01T10:34

в мире

украина

брюссель

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еврокомиссия

евросоюз

венецианская комиссия

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БРЮССЕЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Верховной Рады и Владимиром Зеленским, рассказала о том, что необходимо сделать Украине в рамках проведения реформ, которые должны будут привести страну в Евросоюз.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение антикоррупционных и судебных реформ, усиление борьбы с олигархами."Вы уже утвердили прекрасную антикоррупционную машину. Но эти институты необходимо усиливать, необходимо, чтобы руководящие должности заняли достойные люди", - сказала она.По словам главы ЕК, "необходимо как можно быстрее назначить нового руководителя специальной антикоррупционной прокуратуры и директора Национального бюро по борьбе с коррупцией"."Что касается реформы Конституционного суда, то необходимо законодательно предусмотреть процедуру отбора судей в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", - продолжила фон дер Ляйен.Она также призвала воплощать в жизнь законы, направленные на борьбу с олигархами. "Необходимо также принять новый закон по СМИ, который привел бы украинское законодательство в соответствие с нормами ЕС", - добавила глава Еврокомиссии.Она указала, что "значительная часть необходимых законов уже приняты, институты созданы. Необходимо использовать правила и структуры для достижения позитивных и устойчивых перемен".Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20220630/kaliningrad-1799375404.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220701/evrosoyuz-1799482023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, брюссель, молдавия, еврокомиссия, евросоюз, венецианская комиссия