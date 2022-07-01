Глава Еврокомиссии дала Украине инструкции по проведению реформ
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала Украине инструкции по проведению реформ
© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Верховной Рады и Владимиром Зеленским, рассказала о том, что необходимо сделать Украине в рамках проведения реформ, которые должны будут привести страну в Евросоюз.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение антикоррупционных и судебных реформ, усиление борьбы с олигархами.
"Вы уже утвердили прекрасную антикоррупционную машину. Но эти институты необходимо усиливать, необходимо, чтобы руководящие должности заняли достойные люди", - сказала она.
По словам главы ЕК, "необходимо как можно быстрее назначить нового руководителя специальной антикоррупционной прокуратуры и директора Национального бюро по борьбе с коррупцией".
"Что касается реформы Конституционного суда, то необходимо законодательно предусмотреть процедуру отбора судей в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", - продолжила фон дер Ляйен.
Она также призвала воплощать в жизнь законы, направленные на борьбу с олигархами. "Необходимо также принять новый закон по СМИ, который привел бы украинское законодательство в соответствие с нормами ЕС", - добавила глава Еврокомиссии.
Она указала, что "значительная часть необходимых законов уже приняты, институты созданы. Необходимо использовать правила и структуры для достижения позитивных и устойчивых перемен".
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.