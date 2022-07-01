https://ria.ru/20220701/evakuatsiya-1799719398.html
В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали более 22 тысяч человек
В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали более 22 тысяч человек - РИА Новости, 01.07.2022
В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали более 22 тысяч человек
За сутки без участия Киева из опасных районов Украины и республик Донбасса в Россию эвакуированы более 22 тысяч человек, в том числе больше 3 тысяч детей,... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T22:05
2022-07-01T22:05
2022-07-01T22:06
специальная военная операция на украине
донбасс
украина
россия
луганская народная республика
херсонская область
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. За сутки без участия Киева из опасных районов Украины и республик Донбасса в Россию эвакуированы более 22 тысяч человек, в том числе больше 3 тысяч детей, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он уточнил, что всего с начала спецоперации эвакуированы более 2,2 миллиона человек, из которых почти 350 тысяч детей. Границу РФ пересекли более 340 тысяч личных автомобилей.В субъектах Российской Федерации работают более 9,5 тысяч пунктов временного размещения для беженцев, напомнил начальник Национального центра управления обороной РФ.Он уточнил, что всего российской стороне поступило более 2,75 миллиона обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220622/evakuatsiya-1797365394.html
донбасс
украина
россия
луганская народная республика
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донбасс, украина, россия, луганская народная республика, херсонская область , ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика
22:05 01.07.2022 (обновлено: 22:06 01.07.2022)
В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали более 22 тысяч человек
Минобороны: в Россию из Донбасса и с Украины за сутки эвакуировали более 22 тысяч человек