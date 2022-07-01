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В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали более 22 тысяч человек - РИА Новости, 01.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/evakuatsiya-1799719398.html
В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали более 22 тысяч человек
В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали более 22 тысяч человек - РИА Новости, 01.07.2022
В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали более 22 тысяч человек
За сутки без участия Киева из опасных районов Украины и республик Донбасса в Россию эвакуированы более 22 тысяч человек, в том числе больше 3 тысяч детей,... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T22:05
2022-07-01T22:06
специальная военная операция на украине
донбасс
украина
россия
луганская народная республика
херсонская область
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. За сутки без участия Киева из опасных районов Украины и республик Донбасса в Россию эвакуированы более 22 тысяч человек, в том числе больше 3 тысяч детей, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он уточнил, что всего с начала спецоперации эвакуированы более 2,2 миллиона человек, из которых почти 350 тысяч детей. Границу РФ пересекли более 340 тысяч личных автомобилей.В субъектах Российской Федерации работают более 9,5 тысяч пунктов временного размещения для беженцев, напомнил начальник Национального центра управления обороной РФ.Он уточнил, что всего российской стороне поступило более 2,75 миллиона обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220622/evakuatsiya-1797365394.html
донбасс
украина
россия
луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
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донбасс, украина, россия, луганская народная республика, херсонская область , ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика
22:05 01.07.2022 (обновлено: 22:06 01.07.2022)
 
В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали более 22 тысяч человек

Минобороны: в Россию из Донбасса и с Украины за сутки эвакуировали более 22 тысяч человек

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкЭвакуация мирных жителей в Северодонецке
Эвакуация мирных жителей в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Эвакуация мирных жителей в Северодонецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. За сутки без участия Киева из опасных районов Украины и республик Донбасса в Россию эвакуированы более 22 тысяч человек, в том числе больше 3 тысяч детей, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"За прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 22 118 человек, в том числе 3 191 ребенок", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что всего с начала спецоперации эвакуированы более 2,2 миллиона человек, из которых почти 350 тысяч детей. Границу РФ пересекли более 340 тысяч личных автомобилей.
В субъектах Российской Федерации работают более 9,5 тысяч пунктов временного размещения для беженцев, напомнил начальник Национального центра управления обороной РФ.
Он уточнил, что всего российской стороне поступило более 2,75 миллиона обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.
Донецк - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 16:54Специальная военная операция на Украине
В ДНР опровергли информацию об эвакуации в Донецке
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассУкраинаРоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная Республика
 
 
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