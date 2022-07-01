https://ria.ru/20220701/ekstraditsiya-1799452298.html
Москалькова изучит вопрос об экстрадиции в США россиянина Украинского
Москалькова изучит вопрос об экстрадиции в США россиянина Украинского - РИА Новости, 01.07.2022
Москалькова изучит вопрос об экстрадиции в США россиянина Украинского
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что после консультаций с Генпрокуратурой и МИД РФ обратится к властям и генеральному прокурору... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T04:08
2022-07-01T04:08
2022-07-01T04:08
в мире
иван мельников
таиланд
россия
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генеральная прокуратура рф
татьяна москалькова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что после консультаций с Генпрокуратурой и МИД РФ обратится к властям и генеральному прокурору Таиланда по вопросу экстрадиции в США россиянина Дмитрия Украинского, которого американцы обвиняют в мошенничестве.Она добавила, что предварительно проработает этот вопрос с Генпрокуратурой и МИД России."Нужно разобраться и с гуманитарной составляющей — что с этим человеком, есть ли у него одежда, где он содержится, соответствуют ли международным стандартам его условия содержания, найти адвоката, встретиться с консулом", — добавила омбудсмен.Как в свою очередь рассказал РИА Новости вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, правозащитникам удалось выяснить, что Украинского поместили в СИЗО Бруклина — один из старейших следственных изоляторов Нью-Йорка."У Украинского бесплатный адвокат, и ему нужен дополнительный квалифицированный защитник, потому что адвокаты по назначению чаще ставят в приоритет оплачиваемые кейсы. В России у Украинского жена, несовершеннолетние дети, которые не в состоянии оплатить ему адвоката и помочь финансово, а ему нужны медикаменты. Учитывая его бедственное положение, гражданину РФ нужна помощь", — сказал Мельников.В феврале 2019 года уголовный суд Бангкока разрешил выдать США Украинского, хотя до этого в отношении россиянина уже было постановление об экстрадиции в РФ. Такое решение суда стало первым "двойным" решением об экстрадиции в истории таиландской юриспруденции.Рассекреченные документы суда ранее показали, что Украинскому вменяется мошенничество более чем на 300 тысяч долларов. Сами документы датируются 25 апреля 2016 года, однако обнародовали их 18 июня 2022-го. Всего Украинского и его сообщников обвиняют по пяти статьям, в том числе в сговоре, кибермошенничестве и отмывании денег.Украинский был арестован в Паттайе в июле 2016 года по американскому предварительному запросу на экстрадицию. В США его обвинили в кибермошенничестве, хакерстве и отмывании денег в составе преступной группы. Выдачи россиянина также добивалась Москва.По делу о мошенничестве вместе с Украинским проходят Михаил и Ольга Комовы. Против Украинского также возбудили дело по обвинению в отмывании денег и в рамках таиландского законодательства, позже суд в Таиланде приговорил его к 10 годам тюрьмы.Согласно принципу приоритета местных законов над экстрадиционными, он сперва должен был отбыть срок в Таиланде. Россиянин попал под несколько амнистий, в результате чего его тюремный срок официально окончился в ноябре 2021 года. Однако, как сообщил РИА Новости вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, 16 июня власти Таиланда экстрадировали Украинского в США, не оповестив об этом никого.
https://ria.ru/20220623/franchetti-1797666094.html
https://ria.ru/20220624/ukrainskiy-1798001444.html
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в мире, иван мельников, таиланд, россия, сша, генеральная прокуратура рф, татьяна москалькова
Москалькова изучит вопрос об экстрадиции в США россиянина Украинского
Москалькова спросит власти Таиланда об экстрадиции в США россиянина Дмитрия Украинского
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что после консультаций с Генпрокуратурой и МИД РФ обратится к властям и генеральному прокурору Таиланда по вопросу экстрадиции в США россиянина Дмитрия Украинского, которого американцы обвиняют в мошенничестве.
"Нам известно, что с ним (Украинским — ред.) произошло. Безобразие полнейшее. Я получила информацию буквально перед отъездом. Конечно, мы обязательно отреагируем: в Таиланде найдем, есть ли наш омбудсмен, то обязательно обратимся к нему. Мы обратимся к властям и генеральному прокурору Таиланда", — сказала Москалькова РИА Новости в кулуарах Петербургского международного юридического форума.
Она добавила, что предварительно проработает этот вопрос с Генпрокуратурой
и МИД России
.
"Нужно разобраться и с гуманитарной составляющей — что с этим человеком, есть ли у него одежда, где он содержится, соответствуют ли международным стандартам его условия содержания, найти адвоката, встретиться с консулом", — добавила омбудсмен.
Как в свою очередь рассказал РИА Новости вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, правозащитникам удалось выяснить, что Украинского поместили в СИЗО Бруклина — один из старейших следственных изоляторов Нью-Йорка
.
"У Украинского бесплатный адвокат, и ему нужен дополнительный квалифицированный защитник, потому что адвокаты по назначению чаще ставят в приоритет оплачиваемые кейсы. В России у Украинского жена, несовершеннолетние дети, которые не в состоянии оплатить ему адвоката и помочь финансово, а ему нужны медикаменты. Учитывая его бедственное положение, гражданину РФ нужна помощь", — сказал Мельников.
В феврале 2019 года уголовный суд Бангкока
разрешил выдать США
Украинского, хотя до этого в отношении россиянина уже было постановление об экстрадиции в РФ. Такое решение суда стало первым "двойным" решением об экстрадиции в истории таиландской юриспруденции.
Рассекреченные документы суда ранее показали, что Украинскому вменяется мошенничество более чем на 300 тысяч долларов. Сами документы датируются 25 апреля 2016 года, однако обнародовали их 18 июня 2022-го. Всего Украинского и его сообщников обвиняют по пяти статьям, в том числе в сговоре, кибермошенничестве и отмывании денег.
Украинский был арестован в Паттайе
в июле 2016 года по американскому предварительному запросу на экстрадицию. В США его обвинили в кибермошенничестве, хакерстве и отмывании денег в составе преступной группы. Выдачи россиянина также добивалась Москва
.
По делу о мошенничестве вместе с Украинским проходят Михаил и Ольга Комовы. Против Украинского также возбудили дело по обвинению в отмывании денег и в рамках таиландского законодательства, позже суд в Таиланде
приговорил его к 10 годам тюрьмы.
Согласно принципу приоритета местных законов над экстрадиционными, он сперва должен был отбыть срок в Таиланде. Россиянин попал под несколько амнистий, в результате чего его тюремный срок официально окончился в ноябре 2021 года. Однако, как сообщил РИА Новости вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников
, 16 июня власти Таиланда экстрадировали Украинского в США, не оповестив об этом никого.