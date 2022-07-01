https://ria.ru/20220701/ekstraditsiya-1799452298.html

Москалькова изучит вопрос об экстрадиции в США россиянина Украинского

Москалькова изучит вопрос об экстрадиции в США россиянина Украинского - РИА Новости, 01.07.2022

Москалькова изучит вопрос об экстрадиции в США россиянина Украинского

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что после консультаций с Генпрокуратурой и МИД РФ обратится к властям и генеральному прокурору... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T04:08

2022-07-01T04:08

2022-07-01T04:08

в мире

иван мельников

таиланд

россия

сша

генеральная прокуратура рф

татьяна москалькова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что после консультаций с Генпрокуратурой и МИД РФ обратится к властям и генеральному прокурору Таиланда по вопросу экстрадиции в США россиянина Дмитрия Украинского, которого американцы обвиняют в мошенничестве.Она добавила, что предварительно проработает этот вопрос с Генпрокуратурой и МИД России."Нужно разобраться и с гуманитарной составляющей — что с этим человеком, есть ли у него одежда, где он содержится, соответствуют ли международным стандартам его условия содержания, найти адвоката, встретиться с консулом", — добавила омбудсмен.Как в свою очередь рассказал РИА Новости вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, правозащитникам удалось выяснить, что Украинского поместили в СИЗО Бруклина — один из старейших следственных изоляторов Нью-Йорка."У Украинского бесплатный адвокат, и ему нужен дополнительный квалифицированный защитник, потому что адвокаты по назначению чаще ставят в приоритет оплачиваемые кейсы. В России у Украинского жена, несовершеннолетние дети, которые не в состоянии оплатить ему адвоката и помочь финансово, а ему нужны медикаменты. Учитывая его бедственное положение, гражданину РФ нужна помощь", — сказал Мельников.В феврале 2019 года уголовный суд Бангкока разрешил выдать США Украинского, хотя до этого в отношении россиянина уже было постановление об экстрадиции в РФ. Такое решение суда стало первым "двойным" решением об экстрадиции в истории таиландской юриспруденции.Рассекреченные документы суда ранее показали, что Украинскому вменяется мошенничество более чем на 300 тысяч долларов. Сами документы датируются 25 апреля 2016 года, однако обнародовали их 18 июня 2022-го. Всего Украинского и его сообщников обвиняют по пяти статьям, в том числе в сговоре, кибермошенничестве и отмывании денег.Украинский был арестован в Паттайе в июле 2016 года по американскому предварительному запросу на экстрадицию. В США его обвинили в кибермошенничестве, хакерстве и отмывании денег в составе преступной группы. Выдачи россиянина также добивалась Москва.По делу о мошенничестве вместе с Украинским проходят Михаил и Ольга Комовы. Против Украинского также возбудили дело по обвинению в отмывании денег и в рамках таиландского законодательства, позже суд в Таиланде приговорил его к 10 годам тюрьмы.Согласно принципу приоритета местных законов над экстрадиционными, он сперва должен был отбыть срок в Таиланде. Россиянин попал под несколько амнистий, в результате чего его тюремный срок официально окончился в ноябре 2021 года. Однако, как сообщил РИА Новости вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, 16 июня власти Таиланда экстрадировали Украинского в США, не оповестив об этом никого.

https://ria.ru/20220623/franchetti-1797666094.html

https://ria.ru/20220624/ukrainskiy-1798001444.html

https://ria.ru/20220629/vydacha-1798918899.html

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в мире, иван мельников, таиланд, россия, сша, генеральная прокуратура рф, татьяна москалькова