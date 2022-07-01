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До конца года в Липецкой области откроют 27 "Точек роста" - РИА Новости, 01.07.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220701/dopobrazovanie-1799535136.html
До конца года в Липецкой области откроют 27 "Точек роста"
До конца года в Липецкой области откроют 27 "Точек роста" - РИА Новости, 01.07.2022
До конца года в Липецкой области откроют 27 "Точек роста"
До конца года в Липецкой области откроют 27 новых центров дополнительного образования школьников "Точка роста", всего с 2019 года в муниципалитетах в рамках... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T13:01
2022-07-01T13:01
липецкая область
липецкая область
тербунский район
общество
игорь артамонов
нацпроекты
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ЛИПЕЦК, 1 июл – РИА Новости. До конца года в Липецкой области откроют 27 новых центров дополнительного образования школьников "Точка роста", всего с 2019 года в муниципалитетах в рамках нацпроекта "Образование" построены и оборудованы 120 таких центров, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, "марафон" открытия "Точек роста" стартует с началом учебного года. Первая будет открыта в селе Солдатское Тербунского района области. Она будет оборудована всем необходимым для изучения естественно-научных и технологических программ, а также для практической отработки учебного материала по физике, химии и биологии. В центр уже поступили многофункциональные устройства, учебный робот - манипулятор, ноутбуки и другое необходимое оборудование."Такие центры дают юным липчанам доступ к новым знаниям. Это возможность для детей получить те навыки, которые пригодятся в будущем. Ребята, которые здесь занимаются, станут востребованными специалистами", – считает Артамонов.Центры "Точка роста" создаются на базе школ в сельской местности и малых городах для повышения качества общего образования в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" в том числе за счет обновления учебных помещений, приобретения современного оборудования, повышения квалификации педагогических работников.
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липецкая область, тербунский район, общество, игорь артамонов, нацпроекты
13:01 01.07.2022
 

До конца года в Липецкой области откроют 27 "Точек роста"

© Фото : Правительство Липецкой областиОборудование для "Точки роста" в школе Липецкой области
Оборудование для Точки роста в школе Липецкой области - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Фото : Правительство Липецкой области
Оборудование для "Точки роста" в школе Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 1 июл – РИА Новости. До конца года в Липецкой области откроют 27 новых центров дополнительного образования школьников "Точка роста", всего с 2019 года в муниципалитетах в рамках нацпроекта "Образование" построены и оборудованы 120 таких центров, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, "марафон" открытия "Точек роста" стартует с началом учебного года. Первая будет открыта в селе Солдатское Тербунского района области. Она будет оборудована всем необходимым для изучения естественно-научных и технологических программ, а также для практической отработки учебного материала по физике, химии и биологии. В центр уже поступили многофункциональные устройства, учебный робот - манипулятор, ноутбуки и другое необходимое оборудование.
"Такие центры дают юным липчанам доступ к новым знаниям. Это возможность для детей получить те навыки, которые пригодятся в будущем. Ребята, которые здесь занимаются, станут востребованными специалистами", – считает Артамонов.
Центры "Точка роста" создаются на базе школ в сельской местности и малых городах для повышения качества общего образования в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" в том числе за счет обновления учебных помещений, приобретения современного оборудования, повышения квалификации педагогических работников.
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Липецкая областьЛипецкая областьТербунский районОбществоИгорь АртамоновНацпроекты
 
 
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