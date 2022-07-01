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СК зафиксировал последствия обстрела жилого массива в Донецке
СК зафиксировал последствия обстрела жилого массива в Донецке - РИА Новости, 01.07.2022
СК зафиксировал последствия обстрела жилого массива в Донецке
Следователи Следственного комитета Российской Федерации прибыли в прифронтовой район города Донецка и зафиксировали последствия обстрела со стороны украинских... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T18:51
2022-07-01T18:51
2022-07-01T18:52
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
следственный комитет россии (ск рф)
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Следователи Следственного комитета Российской Федерации прибыли в прифронтовой район города Донецка и зафиксировали последствия обстрела со стороны украинских боевиков, передает корреспондент РИА Новости.Накануне вечером украинские боевики нанесли артиллерийский удар по жилому массиву прифронтовой зоны на окраине Донецка. В результате обстрела ранения получила мирная жительница. Оперативная группа следователей СК РФ выехала в прифронтовой район и зафиксировала факт повреждения имущества и расположенного рядом газопровода. В ходе следственных действий были опрошены свидетели, передает корреспондент РИА Новости.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практически по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
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донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс, следственный комитет россии (ск рф)
18:51 01.07.2022 (обновлено: 18:52 01.07.2022)
СК зафиксировал последствия обстрела жилого массива в Донецке
Следственный комитет зафиксировал последствия обстрела прифронтового района Донецка