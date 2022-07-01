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СК зафиксировал последствия обстрела жилого массива в Донецке - РИА Новости, 01.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/donetsk-1799678704.html
СК зафиксировал последствия обстрела жилого массива в Донецке
СК зафиксировал последствия обстрела жилого массива в Донецке - РИА Новости, 01.07.2022
СК зафиксировал последствия обстрела жилого массива в Донецке
Следователи Следственного комитета Российской Федерации прибыли в прифронтовой район города Донецка и зафиксировали последствия обстрела со стороны украинских... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T18:51
2022-07-01T18:52
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
следственный комитет россии (ск рф)
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Следователи Следственного комитета Российской Федерации прибыли в прифронтовой район города Донецка и зафиксировали последствия обстрела со стороны украинских боевиков, передает корреспондент РИА Новости.Накануне вечером украинские боевики нанесли артиллерийский удар по жилому массиву прифронтовой зоны на окраине Донецка. В результате обстрела ранения получила мирная жительница. Оперативная группа следователей СК РФ выехала в прифронтовой район и зафиксировала факт повреждения имущества и расположенного рядом газопровода. В ходе следственных действий были опрошены свидетели, передает корреспондент РИА Новости.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практически по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
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донецк (днр)
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донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс, следственный комитет россии (ск рф)
18:51 01.07.2022 (обновлено: 18:52 01.07.2022)
 
СК зафиксировал последствия обстрела жилого массива в Донецке

Следственный комитет зафиксировал последствия обстрела прифронтового района Донецка

© РИА НовостиПоследствия обстрелов Донецка со стороны украинских войск
Последствия обстрелов Донецка со стороны украинских войск
© РИА Новости
Последствия обстрелов Донецка со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Следователи Следственного комитета Российской Федерации прибыли в прифронтовой район города Донецка и зафиксировали последствия обстрела со стороны украинских боевиков, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне вечером украинские боевики нанесли артиллерийский удар по жилому массиву прифронтовой зоны на окраине Донецка. В результате обстрела ранения получила мирная жительница. Оперативная группа следователей СК РФ выехала в прифронтовой район и зафиксировала факт повреждения имущества и расположенного рядом газопровода. В ходе следственных действий были опрошены свидетели, передает корреспондент РИА Новости.
Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практически по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 16:10
СК возбудил дело против начальника управления разведки Минобороны Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонбассСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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