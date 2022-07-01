https://ria.ru/20220701/donetsk-1799678704.html

СК зафиксировал последствия обстрела жилого массива в Донецке

СК зафиксировал последствия обстрела жилого массива в Донецке - РИА Новости, 01.07.2022

СК зафиксировал последствия обстрела жилого массива в Донецке

Следователи Следственного комитета Российской Федерации прибыли в прифронтовой район города Донецка и зафиксировали последствия обстрела со стороны украинских... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T18:51

2022-07-01T18:51

2022-07-01T18:52

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

следственный комитет россии (ск рф)

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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Следователи Следственного комитета Российской Федерации прибыли в прифронтовой район города Донецка и зафиксировали последствия обстрела со стороны украинских боевиков, передает корреспондент РИА Новости.Накануне вечером украинские боевики нанесли артиллерийский удар по жилому массиву прифронтовой зоны на окраине Донецка. В результате обстрела ранения получила мирная жительница. Оперативная группа следователей СК РФ выехала в прифронтовой район и зафиксировала факт повреждения имущества и расположенного рядом газопровода. В ходе следственных действий были опрошены свидетели, передает корреспондент РИА Новости.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практически по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

https://ria.ru/20220629/delo-1799026797.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

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донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс, следственный комитет россии (ск рф)