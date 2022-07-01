Украинские войска выпустили ракеты "Ураган" по жилым кварталам Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили ракеты "Ураган" по Куйбышевскому району Донецка
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС ДНР выкидывает вещи с балкона дома, сгоревшего в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
Сотрудник МЧС ДНР выкидывает вещи с балкона дома, сгоревшего в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили несколько снарядов из РСЗО "Ураган" в направлении жилых кварталов в Куйбышевском районе Донецка, жители города нашли обломки ракеты, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"Украинские боевики нанесли ракетный удар по Куйбышевскому району Донецка. ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) в направлении жилых кварталов микрорайона Азотный выпустили несколько ракет РСЗО БМ-27 "Ураган", по улице Островского местные жители обнаружили двигательную часть украинского снаряда", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее сообщало, что украинские войска в пятницу трижды обстреливали Куйбышевский район Донецка снарядами калибром 152 и 155 миллиметров. По данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрелов в этом районе пострадали два мирных жителя.
Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.