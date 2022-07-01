https://ria.ru/20220701/donetsk-1799631218.html

Украинские войска выпустили ракеты "Ураган" по жилым кварталам Донецка

Украинские войска выпустили ракеты "Ураган" по жилым кварталам Донецка - РИА Новости, 01.07.2022

Украинские войска выпустили ракеты "Ураган" по жилым кварталам Донецка

Украинские войска выпустили несколько снарядов из РСЗО "Ураган" в направлении жилых кварталов в Куйбышевском районе Донецка, жители города нашли обломки ракеты, РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T16:43

2022-07-01T16:43

2022-07-01T16:43

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донецк (днр)

донецкая народная республика

куйбышевский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795155567_0:73:3073:1802_1920x0_80_0_0_d08d1dc3e8544167b0cd61cd8b956d08.jpg

ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили несколько снарядов из РСЗО "Ураган" в направлении жилых кварталов в Куйбышевском районе Донецка, жители города нашли обломки ракеты, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики нанесли ракетный удар по Куйбышевскому району Донецка. ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) в направлении жилых кварталов микрорайона Азотный выпустили несколько ракет РСЗО БМ-27 "Ураган", по улице Островского местные жители обнаружили двигательную часть украинского снаряда", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее сообщало, что украинские войска в пятницу трижды обстреливали Куйбышевский район Донецка снарядами калибром 152 и 155 миллиметров. По данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрелов в этом районе пострадали два мирных жителя.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

https://radiosputnik.ria.ru/20220701/obstrely-1799610932.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

куйбышевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, денис пушилин, донецк (днр), донецкая народная республика, куйбышевский район