https://ria.ru/20220701/donetsk-1799621532.html
Украинские войска обстреляли из "Града" Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли из "Града" Кировский район Донецка - РИА Новости, 01.07.2022
Украинские войска обстреляли из "Града" Кировский район Донецка
Украинские войска в пятницу в 15.50 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив 20 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T16:18
2022-07-01T16:18
2022-07-01T16:30
специальная военная операция на украине
в мире
днр
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796831535_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_f815e08e349fce42e8ffa38831298086.jpg
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска в пятницу в 15.50 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив 20 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796831535_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_40cb0eee9458fa93231cf0e8f483d497.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, вооруженные силы украины
16:18 01.07.2022 (обновлено: 16:30 01.07.2022)
Украинские войска обстреляли из "Града" Кировский район Донецка
Украинские войска выпустили 20 снарядов из "Града" по Киевскому району Донецка