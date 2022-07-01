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Украинские войска обстреляли из "Града" Кировский район Донецка - РИА Новости, 01.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/donetsk-1799621532.html
Украинские войска обстреляли из "Града" Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли из "Града" Кировский район Донецка - РИА Новости, 01.07.2022
Украинские войска обстреляли из "Града" Кировский район Донецка
Украинские войска в пятницу в 15.50 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив 20 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T16:18
2022-07-01T16:30
специальная военная операция на украине
в мире
днр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска в пятницу в 15.50 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив 20 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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в мире, днр, вооруженные силы украины
16:18 01.07.2022 (обновлено: 16:30 01.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли из "Града" Кировский район Донецка

Украинские войска выпустили 20 снарядов из "Града" по Киевскому району Донецка

© РИА НовостиВоронка на месте удара в Донецке
Воронка на месте удара в Донецке
© РИА Новости
Воронка на месте удара в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска в пятницу в 15.50 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив 20 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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