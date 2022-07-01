https://ria.ru/20220701/donetsk-1799621532.html

Украинские войска обстреляли из "Града" Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли из "Града" Кировский район Донецка - РИА Новости, 01.07.2022

Украинские войска обстреляли из "Града" Кировский район Донецка

Украинские войска в пятницу в 15.50 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив 20 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T16:18

2022-07-01T16:18

2022-07-01T16:30

специальная военная операция на украине

в мире

днр

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска в пятницу в 15.50 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив 20 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днр, вооруженные силы украины