https://ria.ru/20220701/donetsk-1799583154.html
В Донецке из-за обстрела со стороны украинских войск ранен мужчина
В Донецке из-за обстрела со стороны украинских войск ранен мужчина - РИА Новости, 01.07.2022
В Донецке из-за обстрела со стороны украинских войск ранен мужчина
Мирный житель получил ранение в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T14:48
2022-07-01T14:48
2022-07-01T14:48
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка, ранен мирный житель. В результате обстрела с позиций украинских боевиков ранение получил мирный житель по улице Правды. Доставлен с минно-взрывной травмой в 17 городскую больницу", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК в пятницу сообщило об обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск. Обстрел велся из населенного пункта Первомайское. Войска Украины открыли огонь в 13.35 мск и выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
https://ria.ru/20220701/donbass-1799462444.html
https://ria.ru/20220701/obstrel-1799513646.html
донецк (днр)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, денис пушилин, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк
В Донецке из-за обстрела со стороны украинских войск ранен мужчина
В ДНР заявили, что в Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ ранен мирный житель