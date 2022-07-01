https://ria.ru/20220701/donbass-1799651789.html

Группе пленных украинских боевиков с "Азовстали" в ДНР грозит высшая мера

Группе пленных украинских боевиков с "Азовстали" в ДНР грозит высшая мера - РИА Новости, 01.07.2022

Группе пленных украинских боевиков с "Азовстали" в ДНР грозит высшая мера

Дело против первой группы пленных украинских боевиков с "Азовстали" в Мариуполе готово к отправке в суд в Донецкой Народной Республике, им грозит высшая мера... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T17:31

2022-07-01T17:31

2022-07-01T17:50

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

мариуполь

россия

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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Дело против первой группы пленных украинских боевиков с "Азовстали" в Мариуполе готово к отправке в суд в Донецкой Народной Республике, им грозит высшая мера наказания, сообщают местные СМИ.По данным СМИ, обвиняемых восемь человек, статьи, которые им вменяются, также предусматривают высшую меру наказания."Дело боевиков из неонацистской группировки "Медведи SS", взятых в плен в Мариуполе, в ближайшие дни будет направлено в суд... Видимо, это самая первая группа (с "Азовстали"), дела которых будут переданы в суд", - приводит Донецкое агентство новостей слова источника.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь в ходе карательной операции.Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сдались в плен более 2,4 тысячи боевиков из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

https://ria.ru/20220616/boeviki-1795714103.html

https://ria.ru/20220627/eksgumatsiya-1798545447.html

донецкая народная республика

мариуполь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, мариуполь, россия