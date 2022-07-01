https://ria.ru/20220701/donbass-1799504821.html

Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую, в том числе из "Града"

Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую, в том числе из "Града" - РИА Новости, 01.07.2022

Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую, в том числе из "Града"

Украинские войска в 11.30 вновь обстреляли Ясиноватую, выпустив еще пять снарядов калибром 155 миллиметров и 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T11:53

2022-07-01T11:53

2022-07-01T11:57

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска в 11.30 вновь обстреляли Ясиноватую, выпустив еще пять снарядов калибром 155 миллиметров и 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.30 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров и 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о восьми обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Град" и из артиллерии калибром 155 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220701/donbass-1799478885.html

https://ria.ru/20220701/obstrel-1799459527.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато