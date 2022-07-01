https://ria.ru/20220701/donbass-1799504821.html
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую, в том числе из "Града"
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую, в том числе из "Града" - РИА Новости, 01.07.2022
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую, в том числе из "Града"
Украинские войска в 11.30 вновь обстреляли Ясиноватую, выпустив еще пять снарядов калибром 155 миллиметров и 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T11:53
2022-07-01T11:53
2022-07-01T11:57
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789318855_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b53bdcfda611e513d4e58278f832f279.jpg
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска в 11.30 вновь обстреляли Ясиноватую, выпустив еще пять снарядов калибром 155 миллиметров и 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.30 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров и 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о восьми обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Град" и из артиллерии калибром 155 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220701/donbass-1799478885.html
https://ria.ru/20220701/obstrel-1799459527.html
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789318855_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_74c09f84b00416c09fd9927b7e64ed23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
11:53 01.07.2022 (обновлено: 11:57 01.07.2022)
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую, в том числе из "Града"
В ДНР заявили, что ВСУ вновь обстреляли Ясиноватую, в том числе из "Града"