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Украинские войска снова выпустили по Ясиноватой пять снарядов
Украинские войска снова выпустили по Ясиноватой пять снарядов - РИА Новости, 01.07.2022
Украинские войска снова выпустили по Ясиноватой пять снарядов
Украинские войска в 11.25 вновь обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T11:37
2022-07-01T11:37
2022-07-01T11:54
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска в 11.25 вновь обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о семи обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Град" и из артиллерии калибром 155 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220701/obstrel-1799484471.html
https://ria.ru/20220701/obstrel-1799459527.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
11:37 01.07.2022 (обновлено: 11:54 01.07.2022)
Украинские войска снова выпустили по Ясиноватой пять снарядов
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибра 155 миллиметров