https://ria.ru/20220701/donbass-1799462444.html

В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены семь человек

В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены семь человек - РИА Новости, 01.07.2022

В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены семь человек

Семь человек на территории Донецкой народной республики получили ранения в результате обстрелов украинских войск за минувшие сутки, сообщил штаб территориальной РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T08:17

2022-07-01T08:17

2022-07-01T08:17

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Семь человек на территории Донецкой народной республики получили ранения в результате обстрелов украинских войск за минувшие сутки, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08:00 30 июня до 08:00 1 июля, в результате обстрелов на территории Донецкой народной республики получили ранения 7 человек", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220701/obstrel-1799453011.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика