https://ria.ru/20220701/donbass-1799462444.html
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены семь человек
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены семь человек - РИА Новости, 01.07.2022
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены семь человек
Семь человек на территории Донецкой народной республики получили ранения в результате обстрелов украинских войск за минувшие сутки, сообщил штаб территориальной РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T08:17
2022-07-01T08:17
2022-07-01T08:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Семь человек на территории Донецкой народной республики получили ранения в результате обстрелов украинских войск за минувшие сутки, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08:00 30 июня до 08:00 1 июля, в результате обстрелов на территории Донецкой народной республики получили ранения 7 человек", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20220701/obstrel-1799453011.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены семь человек
В Донецке заявили, что в ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены семь человек