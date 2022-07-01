https://ria.ru/20220701/dolzhniki-1799444787.html

Должники смогут защитить прожиточный минимум от взысканий через банк

Должники смогут защитить прожиточный минимум от взысканий через банк - РИА Новости, 01.07.2022

Должники смогут защитить прожиточный минимум от взысканий через банк

Россияне-должники с пятницы, 1 июля, могут напрямую в банк подать заявление с просьбой о сохранении прожиточного минимума на счете, защитив деньги от взысканий... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T00:37

2022-07-01T00:37

2022-07-01T00:37

россия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

общество

москва

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Россияне-должники с пятницы, 1 июля, могут напрямую в банк подать заявление с просьбой о сохранении прожиточного минимума на счете, защитив деньги от взысканий судебных приставов.Еще в феврале в России вступил в силу закон, согласно которому должники могут обратиться лично с заявлением о сохранении прожиточного минимума в подразделение ФССП. А судебный пристав уже выносит решение и направляет его в банк.Теперь, по вступившему в силу 1 июля закону, россияне могут напрямую обратиться в кредитную организацию, чтобы обеспечить сохранность прожиточного минимума на банковском счете, когда судебные приставы в отношении них исполняют меры по взысканию задолженности.Кроме того, те должники, у кого кто-то находится на иждивении, могут обратиться в суд с заявлением о сохранении зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум.

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россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество, москва