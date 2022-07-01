Минск и Москва подпишут документ о признании технологических операций в СГ
© SputnikБаннер с символикой Форума регионов России и Беларуси в Гродно
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ГРОДНО, 1 июл – РИА Новости. Минск и Москва планируют на следующей неделе подписать соглашение о признании технологических операций, осуществляемых на территории Союзного государства, сообщил в пятницу вице-премьер Белоруссии Юрий Назаров.
Ранее подготовку такого документа анонсировал на Петербургском международном экономическом форуме заместитель министра промышленности Белоруссии Дмитрий Харитончик. По его словам, документ готовится в рамках перехода стран к единой промышленной политике и заложит правовые основы, чтобы все механизмы поддержки и стимулирования производств были синхронизированы и "позволили бы стереть ту границу, где осваивать производство - в Беларуси или России".
"Чтобы мы могли заместить западные аналоги своей продукцией необходимо создание одинаковых условий хозяйствования для предприятий Беларуси и России путем равного доступа к закупкам, программам субсидирования и льготного финансирования. Уверен, что часть вопросов позволит снять подписание уже на следующей неделе в Екатеринбурге в рамках выставки "Иннопром" соглашения между правительствами Беларуси и России о признании технологических операций, осуществляемых на территории Союзного государства", - сказал Назаров, выступая на пленарном заседании Форума регионов Белоруссии и России в Гродно.