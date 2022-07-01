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Американцы отметили рост дискриминации белокожего населения, показал опрос - РИА Новости, 01.07.2022
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Американцы отметили рост дискриминации белокожего населения, показал опрос
Американцы отметили рост дискриминации белокожего населения, показал опрос - РИА Новости, 01.07.2022
Американцы отметили рост дискриминации белокожего населения, показал опрос
Почти треть белых американцев (30,1%) отмечают значительный рост дискриминации по отношению к представителям своего цвета кожи в США за последние пять лет,... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T23:26
2022-07-01T23:26
сша
в мире
дискриминация
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Почти треть белых американцев (30,1%) отмечают значительный рост дискриминации по отношению к представителям своего цвета кожи в США за последние пять лет, свидетельствуют результаты опроса университета штата Мэриленд совместно с исследовательской компанией Nielsen Scarborough.Кроме того, 28,9% белых респондентов отмечают значительный рост случаев дискриминации против азиатского населения США, 21,7% - против еврейского, 20,4% - против афроамериканцев, 19,7% - против мусульман и 14,7% - против латиноамериканцев.Для сравнения, среди темнокожих жителей страны 53,2% отметили значительный рост дискриминации против афроамериканцев, 38,9% - против азиатского, 33,3% - против латиноамериканцев, 29,3% - против мусульман и 23,7% - против евреев. Только 13% темнокожих считают, что белое население в США столкнулось со значительным ростом дискриминации за последние пять лет.Исследование проводилось с 6 по 16 мая 2022 года в онлайн-формате. В опросе принял участие 2091 респондент. Допустимая погрешность результатов составляет плюс-минус 2,14%.
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сша, в мире, дискриминация
23:26 01.07.2022
 
Американцы отметили рост дискриминации белокожего населения, показал опрос

Опрос: около трети белых американцев отметили рост дискриминации людей своего цвета кожи

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Почти треть белых американцев (30,1%) отмечают значительный рост дискриминации по отношению к представителям своего цвета кожи в США за последние пять лет, свидетельствуют результаты опроса университета штата Мэриленд совместно с исследовательской компанией Nielsen Scarborough.
Кроме того, 28,9% белых респондентов отмечают значительный рост случаев дискриминации против азиатского населения США, 21,7% - против еврейского, 20,4% - против афроамериканцев, 19,7% - против мусульман и 14,7% - против латиноамериканцев.
Для сравнения, среди темнокожих жителей страны 53,2% отметили значительный рост дискриминации против афроамериканцев, 38,9% - против азиатского, 33,3% - против латиноамериканцев, 29,3% - против мусульман и 23,7% - против евреев. Только 13% темнокожих считают, что белое население в США столкнулось со значительным ростом дискриминации за последние пять лет.
Исследование проводилось с 6 по 16 мая 2022 года в онлайн-формате. В опросе принял участие 2091 респондент. Допустимая погрешность результатов составляет плюс-минус 2,14%.
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