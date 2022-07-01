https://ria.ru/20220701/diskriminatsiya-1799727559.html

Американцы отметили рост дискриминации белокожего населения, показал опрос

Американцы отметили рост дискриминации белокожего населения, показал опрос - РИА Новости, 01.07.2022

Американцы отметили рост дискриминации белокожего населения, показал опрос

Почти треть белых американцев (30,1%) отмечают значительный рост дискриминации по отношению к представителям своего цвета кожи в США за последние пять лет,... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T23:26

2022-07-01T23:26

2022-07-01T23:26

сша

в мире

дискриминация

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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Почти треть белых американцев (30,1%) отмечают значительный рост дискриминации по отношению к представителям своего цвета кожи в США за последние пять лет, свидетельствуют результаты опроса университета штата Мэриленд совместно с исследовательской компанией Nielsen Scarborough.Кроме того, 28,9% белых респондентов отмечают значительный рост случаев дискриминации против азиатского населения США, 21,7% - против еврейского, 20,4% - против афроамериканцев, 19,7% - против мусульман и 14,7% - против латиноамериканцев.Для сравнения, среди темнокожих жителей страны 53,2% отметили значительный рост дискриминации против афроамериканцев, 38,9% - против азиатского, 33,3% - против латиноамериканцев, 29,3% - против мусульман и 23,7% - против евреев. Только 13% темнокожих считают, что белое население в США столкнулось со значительным ростом дискриминации за последние пять лет.Исследование проводилось с 6 по 16 мая 2022 года в онлайн-формате. В опросе принял участие 2091 респондент. Допустимая погрешность результатов составляет плюс-минус 2,14%.

https://ria.ru/20220601/depp-1792488550.html

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сша, в мире, дискриминация