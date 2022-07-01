https://ria.ru/20220701/covid-19-1799647078.html

В Европе резко выросло число заражений коронавирусом

В Европе резко выросло число заражений коронавирусом - РИА Новости, 01.07.2022

В Европе резко выросло число заражений коронавирусом

Показатели по коронавирусу снова резко растут в Европе, пандемия не окончена, констатировала еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T17:17

2022-07-01T17:17

2022-07-01T17:17

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Показатели по коронавирусу снова резко растут в Европе, пандемия не окончена, констатировала еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес."Пандемия COVID-19 все еще с нами. Цифры снова резко растут в Европе", - написала она в своём Twitter.Показатель уведомлений о случаях заболевания за 14 дней на 25 неделе в Евросоюзе и Европейской экономической зоне составил 694,1 на 100 тысяч человек против 518,6 на 24 неделе. Этот объединенный показатель увеличивается третью неделю, говорится в материалах Европейского центра по контролю за заболеваниями (ECDC).При этом четырнадцатидневный показатель смертности от COVID-19 на 25 неделе в этом регионе снизился, составив 6,6 на миллион человек по сравнению с 7,6 на 24 неделе.Двадцать пятая неделя 2022 года закончилась 26 июня.

https://ria.ru/20220701/rospotrebnadzor-1799467047.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, евросоюз