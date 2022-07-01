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В Европе резко выросло число заражений коронавирусом
В Европе резко выросло число заражений коронавирусом - РИА Новости, 01.07.2022
В Европе резко выросло число заражений коронавирусом
Показатели по коронавирусу снова резко растут в Европе, пандемия не окончена, констатировала еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T17:17
2022-07-01T17:17
2022-07-01T17:17
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Показатели по коронавирусу снова резко растут в Европе, пандемия не окончена, констатировала еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес."Пандемия COVID-19 все еще с нами. Цифры снова резко растут в Европе", - написала она в своём Twitter.Показатель уведомлений о случаях заболевания за 14 дней на 25 неделе в Евросоюзе и Европейской экономической зоне составил 694,1 на 100 тысяч человек против 518,6 на 24 неделе. Этот объединенный показатель увеличивается третью неделю, говорится в материалах Европейского центра по контролю за заболеваниями (ECDC).При этом четырнадцатидневный показатель смертности от COVID-19 на 25 неделе в этом регионе снизился, составив 6,6 на миллион человек по сравнению с 7,6 на 24 неделе.Двадцать пятая неделя 2022 года закончилась 26 июня.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, евросоюз
В Европе резко выросло число заражений коронавирусом
Еврокомиссар по здравоохранению Кириакидес сообщила о резком росте числа случаев COVID-19
БРЮССЕЛЬ, 1 июл - РИА Новости.
Показатели по коронавирусу снова резко растут в Европе, пандемия не окончена, констатировала
еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.
"Пандемия COVID-19 все еще с нами. Цифры снова резко растут в Европе", - написала она в своём Twitter.
Показатель уведомлений о случаях заболевания за 14 дней на 25 неделе в Евросоюзе и Европейской экономической зоне составил 694,1 на 100 тысяч человек против 518,6 на 24 неделе. Этот объединенный показатель увеличивается третью неделю, говорится в материалах Европейского центра по контролю за заболеваниями (ECDC).
При этом четырнадцатидневный показатель смертности от COVID-19 на 25 неделе в этом регионе снизился, составив 6,6 на миллион человек по сравнению с 7,6 на 24 неделе.
Двадцать пятая неделя 2022 года закончилась 26 июня.