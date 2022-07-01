Постпред России при ЕС оценил вероятность разрыва дипотношений с Болгарией
Постпред при ЕС Чижов призвал не торопиться с выводами по ситуации с разрывом с Болгарией
© AP Photo / Valentina PetrovaУчастники акции протеста в Софии, Болгария
© AP Photo / Valentina Petrova
Участники акции протеста в Софии, Болгария. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Не стоит спешить делать окончательные выводы о возможности разрыва дипломатических отношений РФ с Болгарией, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
"Я бы тут не спешил с окончательными выводами", - сказал Чижов в эфире канала "Россия 24".
Во вторник премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. В ответ посол РФ представила в болгарский МИД ноту с требованием отменить решение о высылке дипломатов. Срок, который РФ отвела Болгарии, чтобы та отменила свое решение, истек в 12.00 мск пятницы. В Москве пообещали ответить на высылку российских дипломатов из Софии, заявив, что меры не обязательно будут симметричными. Посол РФ Элеонора Митрофанова заявила болгарскому ТВ о возможности разрыва дипотношений из-за массовой высылки дипломатов РФ. По ее словам, действия Софии не могут остаться без последствий.
Болгарский президент Румен Радев ранее заявил, что не знал подробностей готовящейся массовой высылки российских дипломатов из страны. По данным местных СМИ, позже Петков, которому ранее парламент выразил вотум недоверия, заявил, что решение о высылке исходило не от него лично. Народное собрание (парламент) Болгарии проголосовал за вызов Петкова и главы агентства госбезопасности (ДАНС) на слушания по вопросу о массовой высылке.