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Постпред России при ЕС оценил вероятность разрыва дипотношений с Болгарией - РИА Новости, 01.07.2022
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Постпред России при ЕС оценил вероятность разрыва дипотношений с Болгарией
Постпред России при ЕС оценил вероятность разрыва дипотношений с Болгарией - РИА Новости, 01.07.2022
Постпред России при ЕС оценил вероятность разрыва дипотношений с Болгарией
Не стоит спешить делать окончательные выводы о возможности разрыва дипломатических отношений РФ с Болгарией, заявил постоянный представитель России при ЕС... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T17:46
2022-07-01T17:46
болгария
россия
владимир чижов
политика
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Не стоит спешить делать окончательные выводы о возможности разрыва дипломатических отношений РФ с Болгарией, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов."Я бы тут не спешил с окончательными выводами", - сказал Чижов в эфире канала "Россия 24".Во вторник премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. В ответ посол РФ представила в болгарский МИД ноту с требованием отменить решение о высылке дипломатов. Срок, который РФ отвела Болгарии, чтобы та отменила свое решение, истек в 12.00 мск пятницы. В Москве пообещали ответить на высылку российских дипломатов из Софии, заявив, что меры не обязательно будут симметричными. Посол РФ Элеонора Митрофанова заявила болгарскому ТВ о возможности разрыва дипотношений из-за массовой высылки дипломатов РФ. По ее словам, действия Софии не могут остаться без последствий.Болгарский президент Румен Радев ранее заявил, что не знал подробностей готовящейся массовой высылки российских дипломатов из страны. По данным местных СМИ, позже Петков, которому ранее парламент выразил вотум недоверия, заявил, что решение о высылке исходило не от него лично. Народное собрание (парламент) Болгарии проголосовал за вызов Петкова и главы агентства госбезопасности (ДАНС) на слушания по вопросу о массовой высылке.
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болгария, россия, владимир чижов, политика
17:46 01.07.2022
 
Постпред России при ЕС оценил вероятность разрыва дипотношений с Болгарией

Постпред при ЕС Чижов призвал не торопиться с выводами по ситуации с разрывом с Болгарией

© AP Photo / Valentina PetrovaУчастники акции протеста в Софии, Болгария
Участники акции протеста в Софии, Болгария - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Valentina Petrova
Участники акции протеста в Софии, Болгария. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Не стоит спешить делать окончательные выводы о возможности разрыва дипломатических отношений РФ с Болгарией, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
"Я бы тут не спешил с окончательными выводами", - сказал Чижов в эфире канала "Россия 24".
Во вторник премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. В ответ посол РФ представила в болгарский МИД ноту с требованием отменить решение о высылке дипломатов. Срок, который РФ отвела Болгарии, чтобы та отменила свое решение, истек в 12.00 мск пятницы. В Москве пообещали ответить на высылку российских дипломатов из Софии, заявив, что меры не обязательно будут симметричными. Посол РФ Элеонора Митрофанова заявила болгарскому ТВ о возможности разрыва дипотношений из-за массовой высылки дипломатов РФ. По ее словам, действия Софии не могут остаться без последствий.
Болгарский президент Румен Радев ранее заявил, что не знал подробностей готовящейся массовой высылки российских дипломатов из страны. По данным местных СМИ, позже Петков, которому ранее парламент выразил вотум недоверия, заявил, что решение о высылке исходило не от него лично. Народное собрание (парламент) Болгарии проголосовал за вызов Петкова и главы агентства госбезопасности (ДАНС) на слушания по вопросу о массовой высылке.
Посольство Республики Болгария в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
13:49
В Болгарии заявили, что не изменят решения о высылке российских дипломатов
 
БолгарияРоссияВладимир ЧижовПолитика
 
 
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