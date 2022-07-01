https://ria.ru/20220701/bolgariya-1799644005.html

Постпред России при ЕС оценил вероятность разрыва дипотношений с Болгарией

Постпред России при ЕС оценил вероятность разрыва дипотношений с Болгарией - РИА Новости, 01.07.2022

Постпред России при ЕС оценил вероятность разрыва дипотношений с Болгарией

Не стоит спешить делать окончательные выводы о возможности разрыва дипломатических отношений РФ с Болгарией, заявил постоянный представитель России при ЕС... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T17:46

2022-07-01T17:46

2022-07-01T17:46

болгария

россия

владимир чижов

политика

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Не стоит спешить делать окончательные выводы о возможности разрыва дипломатических отношений РФ с Болгарией, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов."Я бы тут не спешил с окончательными выводами", - сказал Чижов в эфире канала "Россия 24".Во вторник премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. В ответ посол РФ представила в болгарский МИД ноту с требованием отменить решение о высылке дипломатов. Срок, который РФ отвела Болгарии, чтобы та отменила свое решение, истек в 12.00 мск пятницы. В Москве пообещали ответить на высылку российских дипломатов из Софии, заявив, что меры не обязательно будут симметричными. Посол РФ Элеонора Митрофанова заявила болгарскому ТВ о возможности разрыва дипотношений из-за массовой высылки дипломатов РФ. По ее словам, действия Софии не могут остаться без последствий.Болгарский президент Румен Радев ранее заявил, что не знал подробностей готовящейся массовой высылки российских дипломатов из страны. По данным местных СМИ, позже Петков, которому ранее парламент выразил вотум недоверия, заявил, что решение о высылке исходило не от него лично. Народное собрание (парламент) Болгарии проголосовал за вызов Петкова и главы агентства госбезопасности (ДАНС) на слушания по вопросу о массовой высылке.

https://ria.ru/20220701/diplomaty-1799559376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

болгария, россия, владимир чижов, политика