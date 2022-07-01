ЕС назвал угрозу разрыва отношений Москвы и Софии непропорциональной
Евросоюз назвал реакцию России на ситуацию с дипломатами в Болгарии непропорциональной
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Евросоюз считает непропорциональным шагом возможный разрыв Россией отношений с Болгарией из-за решения о высылке российских дипломатов.
Во вторник премьер-министр Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. В ответ посол РФ представила в болгарский МИД ноту с требованием отменить решение о высылке дипломатов. Срок, который РФ отвела Болгарии, чтобы та отменила свое решение, истек в 12.00 мск пятницы. В Москве пообещали ответить на высылку российских дипломатов из Софии, заявив, что меры не обязательно будут симметричными. Посол РФ Элеонора Митрофанова заявила болгарскому ТВ о возможности разрыва дипотношений из-за массовой высылки дипломатов РФ. По ее словам, действия Софии не могут остаться без последствий.
В ЕС считают, что "такой непропорциональный шаг со стороны России послужит лишь ее дальнейшей международной изоляции". "ЕС полностью солидарен с Болгарией в этих обстоятельствах и будет внимательно следить за ситуацией", - говорится в заявлении внешнеполитической службы союза.
Недовольство позицией России выразили и в НАТО. Решение Болгарии выслать 70 российских дипломатов как иностранных агентов – "суверенное решение, которое необходимо уважать", утверждает официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.
Болгарский президент Румен Радев ранее заявил, что не знал подробностей готовящейся массовой высылки российских дипломатов из страны. По данным местных СМИ позже, премьер Петков, которому ранее парламент выразил вотум недоверия, заявил, что решение о высылке исходило не от него лично. Народное собрание (парламент) Болгарии проголосовал за вызов Петкова и главы агентства госбезопасности (ДАНС) на слушания по вопросу о массовой высылке.