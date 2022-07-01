https://ria.ru/20220701/bolgariya-1799462244.html

Глава МИД Болгарии ждет указаний Петкова по поводу ноты российского посла

Глава МИД Болгарии ждет указаний Петкова по поводу ноты российского посла - РИА Новости, 01.07.2022

Глава МИД Болгарии ждет указаний Петкова по поводу ноты российского посла

Глава болгарского МИД в отставке Теодора Генчовски заявила, что ожидает указаний премьер-министра Кирила Петкова по поводу ноты российского посла об отмене... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T08:14

2022-07-01T08:14

2022-07-01T08:14

в мире

элеонора митрофанова

россия

санкции в отношении россии

болгария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782112063_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_94be5daf61b73fc4345e7ddb429bf6f0.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава болгарского МИД в отставке Теодора Генчовски заявила, что ожидает указаний премьер-министра Кирила Петкова по поводу ноты российского посла об отмене высылки дипломатов РФ, сообщает Болгарское национальное радио.Во вторник Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. Посол РФ Элеонора Митрофанова представила в болгарский МИД ноту с требованием отмены решения о высылке дипломатов. В ноте высказано требование отменить решение о высылке дипломатов до 12.00 (совпадает с мск) 1 июля."Я жду указаний от премьер-министра. Он обо всем информирован, и я жду от него указаний. Это обсуждалось с ним. Пусть письменные инструкции исходят от него", - заявила Генчовски, которая в ночь на пятницу присутствовала на слушаниях в парламенте с участием лидеров фракций.Лидер болгарской партии "Возрождение" Костадин Костадинов по итогам слушаний заявил, что обратится в прокуратуру с жалобой на Петкова. По его словам, премьер в отставке принял скандальное решение в личных политических целях.В понедельник правительство Петкова было вынуждено подать в отставку в связи с вынесенным ему вотумом недоверия, но продолжает исполнять обязанности до формирования нового кабинета.

https://ria.ru/20220630/bolgariya-1799429701.html

https://ria.ru/20220630/dipotnosheniya-1799425233.html

россия

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, элеонора митрофанова, россия, санкции в отношении россии, болгария