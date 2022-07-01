Глава МИД Болгарии ждет указаний Петкова по поводу ноты российского посла
Глава МИД Болгарии Генчовски ждет указаний Петкова по поводу ноты российского посла
© РИА Новости / Христо Владев / Перейти в фотобанкУчастники митинга против поставок страной оружия Украине в центре Софии
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава болгарского МИД в отставке Теодора Генчовски заявила, что ожидает указаний премьер-министра Кирила Петкова по поводу ноты российского посла об отмене высылки дипломатов РФ, сообщает Болгарское национальное радио.
Во вторник Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. Посол РФ Элеонора Митрофанова представила в болгарский МИД ноту с требованием отмены решения о высылке дипломатов. В ноте высказано требование отменить решение о высылке дипломатов до 12.00 (совпадает с мск) 1 июля.
"Я жду указаний от премьер-министра. Он обо всем информирован, и я жду от него указаний. Это обсуждалось с ним. Пусть письменные инструкции исходят от него", - заявила Генчовски, которая в ночь на пятницу присутствовала на слушаниях в парламенте с участием лидеров фракций.
Лидер болгарской партии "Возрождение" Костадин Костадинов по итогам слушаний заявил, что обратится в прокуратуру с жалобой на Петкова. По его словам, премьер в отставке принял скандальное решение в личных политических целях.
В понедельник правительство Петкова было вынуждено подать в отставку в связи с вынесенным ему вотумом недоверия, но продолжает исполнять обязанности до формирования нового кабинета.