https://ria.ru/20220701/biblioteka-1798958166.html

Российская государственная библиотека

Российская государственная библиотека - РИА Новости, 01.07.2022

Российская государственная библиотека

Российская государственная библиотека (РГБ) – национальная библиотека РФ, крупнейшая публичная библиотека в России, ведущее научно-исследовательское учреждение... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T01:31

2022-07-01T01:31

2022-07-01T01:31

справки

российская государственная библиотека

россия

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Российская государственная библиотека (РГБ) – национальная библиотека РФ, крупнейшая публичная библиотека в России, ведущее научно-исследовательское учреждение в области библиотековедения, библиографии и книговедения, методический и консультативный центр российских библиотек (кроме специальных и научно-технических). Фонд Российской государственной библиотеки берет свое начало с коллекции графа Николая Румянцева (1754-1826), в составе которой было более 28 тысяч книг, 710 рукописей, более тысячи карт. Собрание относилось к частному музею графа, созданному им в Санкт-Петербурге. После смерти Николая Румянцева его брат обратился к императору Николаю I с просьбой принять в дар и передать в ведение правительства музей и библиотеку с рукописной и книжной коллекциями. Указом императора музей стал именоваться Румянцевским.Петербургский период истории Румянцевского музея и его библиотеки завершился в 1861 году, когда по инициативе москвичей, желавших организовать в городе публичную библиотеку, было принято решение о переводе музея в Москву. Библиотеку разместили в здании, известном как Дом Пашкова, построенном русским зодчим Василием Баженовым рядом с Кремлем в конце XVIII века. Это здание принадлежит библиотеке до сих пор. В нем расположен отдел рукописей, где хранится 600 тысяч письменных и графических памятников, самые древние из которых датируются VII веком. Там же находится отдел нотно-музыкальных изданий и звукозаписей и картографический отдел. В парадном зале (культурно-выставочный центр) регулярно проходят международные конференции, вернисажи, презентации книг, церемонии вручения литературных премий.Официально датой основания Российской государственной библиотеки считается 1 июля (19 июня по старому стилю) 1862 года, когда указом императора Александра II был утвержден штат, бюджет библиотеки, а также было узаконено получение библиотекой одного обязательного экземпляра всей издаваемой в России печатной продукции. Библиотека входила в состав Московского публичного и Румянцевского музеев. Помимо обязательных поступлений фонд библиотеки пополнялся за счет дарений и пожертвований. Одним из главных дарителей был император Александр II. От него поступило много книг и большое собрание гравюр из Эрмитажа, более двухсот живописных полотен и другие раритеты. Переданная в дар библиотеке коллекция министра народного просвещения Авраама Норова насчитывала 16 тысяч книг. В состав этой коллекции вошли издания греческих и римских писателей, единственная в своем роде коллекция прижизненных изданий произведений Джордано Бруно, русские научные монографии первой половины XIX века. Книжное собрание Норова оказалось столь значительным, что для него в библиотеке выделили специальный зал. Большой вклад в создание библиотечного фонда внесли собрания писателя Владимира Одоевского, библиофила Сергея Полторацкого, философа Петра Чаадаева, императрицы Александры Федоровны и других. С 1913 года Московский публичный и Румянцевский музеи в соответствии с высочайшим решением стали именоваться "Императорский Московский и Румянцевский музей".С этого же времени библиотека впервые стала получать не только дары и обязательный экземпляр изданий, но и деньги на формирование фондов. Появилась возможность построить новое книгохранилище. Библиотека стала подлинным центром культуры. В ее читальных залах создавались художественные произведения, ученые труды. Так, в течение сорока лет ее читателем был писатель Лев Толстой. К 1917 году фонд библиотеки музеев насчитывал 1,2 миллиона единиц хранения. С 1917 по 1922 годы в ходе массовой национализации частных коллекций в фонд библиотеки поступило более 500 тысяч книг из 96 частных библиотек. Среди них собрания графов Шереметевых (четыре тысячи экземпляров), графа Дмитрия Мавроса (25 тысяч экземпляров), знаменитого антиквара-букиниста Павла Шибанова (более 190 тысяч), библиотеки князей Барятинских, дворянского рода Корсаковых, графов Орловых-Давыдовых, Воронцовых-Дашковых и другие. За счет переданных, брошенных и национализированных коллекций фонды выросли до четырех миллионов единиц хранения.В 1918 году в библиотеке были организованы межбиблиотечный абонемент и справочно-библиографическое бюро, в 1919 году – читальный зал для научных работников и научные отделы по отраслям знаний. В 1921 году на нее были возложены функции государственного книгохранилища.В начале 1920-х годов все некнижные коллекции – живописи, графики, нумизматики, фарфора, минералов и так далее – стали передаваться в другие музеи. Они вошли в состав собраний Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственного исторического музея и многих других. В 1924 музей прекратил существование.24 января 1924 года библиотека была переименована в Российскую библиотеку имени В.И. Ленина. 6 февраля 1925 года преобразована в Государственную библиотеку СССР им. В.И. Ленина. В 1925-1926 годах в библиотеке были созданы функциональные и специализированные отделы, Музей книги.В 1920-1930-е годы Государственная библиотека СССР имени В.И. Ленина стала ведущим научным учреждением и крупнейшей информационной базой науки.В конце 1920-х годов по проекту архитекторов Владимира Щуко и Владимира Гельфрейха началось строительство нового главного комплекса библиотеки.К началу 1941 года фонд Ленинской библиотеки насчитывал более девяти миллионов экземпляров. Шесть читальных залов обслуживали ежедневно тысячи читателей. В годы Великой Отечественной войны библиотека продолжала свою работу.В послевоенные годы значительно пополнился книжный фонд. В это время сложилась система читальных залов в новых помещениях, началось внедрение электронно-вычислительной техники.В 1992 году Государственная библиотека СССР имени В.И. Ленина преобразована в Российскую государственную библиотеку.Сейчас Российская государственная библиотека входит в число крупнейших публичных библиотек мира. В стенах РГБ находится уникальное собрание отечественных и зарубежных документов на 367 языках мира. Объем всех фондов превышает 48,1 млн единиц хранения (по состоянию на 1 января 2022 года), из них около трех миллионов особо ценных изданий и других документов. Центральный основной фонд (универсальное собрание книг, журналов, продолжающихся изданий, документов для служебного пользования) включает более 32 миллионов единиц хранения. Фонд рукописей включает в себя 652,6 тысяч единиц хранения.Помимо основного книжного фонда в фондах РГБ имеются специализированные собрания из 157,8 тысяч картографических изданий, более 500 тысяч нот и звукозаписей, редких книг, изоизданий, диссертаций и др. В Российской государственной библиотеке действуют 34 читальных зала, где доступны издания из различных фондов РГБ. Около 1,7 миллиона документов оцифровано и входит в состав электронной библиотеки РГБ. Виртуальные читальные залы Ленинки в настоящее время работают в 80 библиотеках России и 20 библиотеках стран СНГ и дальнего зарубежья. Библиотека издает журналы "Библиотековедение", "Вестник Библиотечной ассамблеи Евразии", "Обсерватория культуры". С экскурсиями можно посетить книгохранилище, Дом Пашкова, Музей книги, пройти по главному зданию и др. Музей книги РГБ имеет постоянно действующую экспозицию, которая открылась для посетителей в 1983 году. На ней представлены уникальные экземпляры иностранных и отечественных изданий XV-XXI веков, образцы тиражной и оригинальной графики, полиграфические материалы и инструменты, мемориальные вещи выдающихся деятелей книжного дела, более тысячи книг и предметов, связанных с чтением и письмом. За выдающиеся заслуги в деле собирания и хранения книжных фондов и обслуживания книгой широких масс населения 29 марта 1945 года библиотека была награждена орденом Ленина (единственная из библиотек).Коллектив библиотеки неоднократно был отмечен Благодарностями президента Российской Федерации (2003, 2009, 2022). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, российская государственная библиотека, россия