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В западных областях Украины выселят беженцев из школ, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/bezhentsy-1799723951.html
В западных областях Украины выселят беженцев из школ, сообщили СМИ
В западных областях Украины выселят беженцев из школ, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.07.2022
В западных областях Украины выселят беженцев из школ, сообщили СМИ
В западных областях Украины местные власти готовятся выселять беженцев из школ, однако пока не всем есть куда перебраться, говорится в сюжете телеканала "1+1". РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T22:56
2022-07-01T22:56
специальная военная операция на украине
львов
харьков
мелитополь
украина
мариуполь
беженцы
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В западных областях Украины местные власти готовятся выселять беженцев из школ, однако пока не всем есть куда перебраться, говорится в сюжете телеканала "1+1".Как отмечается, учебные заведения, в которых только во Львове живут более 2,5 тысячи беженцев, нужно освободить до начала учебного года.Местные власти уверяют, что до 1 сентября подготовят новое жилье для всех вынужденных переселенцев, однако на текущий момент жилплощади не хватает.Пока возведены только три модульных городка из пяти необходимых. Для беженцев начали ремонтировать общежития, однако представители местных властей заявляют, что для завершения ремонта не хватает средств.В сюжете отмечается, что во львовских школах живут беженцы из Харькова, Мелитополя, Бахмута, Краматорска, Мариуполя и других городов.
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львов
харьков
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украина
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львов, харьков, мелитополь, украина, мариуполь, беженцы
22:56 01.07.2022
 
В западных областях Украины выселят беженцев из школ, сообщили СМИ

Телеканал "1+1" сообщил, что в западных областях Украины выселят беженцев из школ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОдин из классов в здании школы, где живут беженцы
Один из классов в здании школы, где живут беженцы - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Один из классов в здании школы, где живут беженцы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В западных областях Украины местные власти готовятся выселять беженцев из школ, однако пока не всем есть куда перебраться, говорится в сюжете телеканала "1+1".
Как отмечается, учебные заведения, в которых только во Львове живут более 2,5 тысячи беженцев, нужно освободить до начала учебного года.
"Мы как у разбитого корыта, никто не знает, что будет дальше", - заявила беженка Галина, проживающая с дочкой в одной из львовских школ.
Местные власти уверяют, что до 1 сентября подготовят новое жилье для всех вынужденных переселенцев, однако на текущий момент жилплощади не хватает.
Пока возведены только три модульных городка из пяти необходимых. Для беженцев начали ремонтировать общежития, однако представители местных властей заявляют, что для завершения ремонта не хватает средств.
В сюжете отмечается, что во львовских школах живут беженцы из Харькова, Мелитополя, Бахмута, Краматорска, Мариуполя и других городов.
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Специальная военная операция на УкраинеЛьвовХарьковМелитопольУкраинаМариупольБеженцы
 
 
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