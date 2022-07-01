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Около 12 тысяч граждан Белоруссии обучаются в России, заявил Путин - РИА Новости, 01.07.2022
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Около 12 тысяч граждан Белоруссии обучаются в России, заявил Путин
Около 12 тысяч граждан Белоруссии обучаются в России, заявил Путин - РИА Новости, 01.07.2022
Около 12 тысяч граждан Белоруссии обучаются в России, заявил Путин
Порядка 12 тысяч граждан Белоруссии обучаются сейчас в российских учебных заведениях, растет число белорусских студентов, обучающихся на бюджетной основе,... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T13:17
2022-07-01T13:17
общество
белоруссия
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Порядка 12 тысяч граждан Белоруссии обучаются сейчас в российских учебных заведениях, растет число белорусских студентов, обучающихся на бюджетной основе, сообщил президент РФ Владимир Путин."Сейчас в российских учебных заведениях обучается порядка двенадцати тысяч граждан Белоруссии. Растёт число белорусских студентов, которые получают образование в российских вузах на бюджетной основе", - сказал Путин в обращении к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии.Он также отметил, что в России и Белоруссии регулярно проводятся взаимные дни культуры, в том числе под эгидой Союзного государства, и в рамках межрегиональных программ сотрудничества организуются гастроли известных коллективов и исполнителей, театральные, музыкальные и кинофестивали."Ежегодно проходит Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", в котором традиционно принимают участие наши артисты. Талантливым россиянам и белорусам присуждаются союзные премии в области литературы и искусства, науки и техники", - сказал Путин.
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общество, белоруссия, россия, владимир путин
13:17 01.07.2022
 
Около 12 тысяч граждан Белоруссии обучаются в России, заявил Путин

Президент Путин: в российских вузах обучаются около 12 тысяч граждан Белоруссии

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Порядка 12 тысяч граждан Белоруссии обучаются сейчас в российских учебных заведениях, растет число белорусских студентов, обучающихся на бюджетной основе, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас в российских учебных заведениях обучается порядка двенадцати тысяч граждан Белоруссии. Растёт число белорусских студентов, которые получают образование в российских вузах на бюджетной основе", - сказал Путин в обращении к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии.
Путин: Россия и Белоруссия достигли образцового уровня партнерства - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
12:32
Россия и Белоруссия достигли образцового уровня партнерства, заявил Путин
Он также отметил, что в России и Белоруссии регулярно проводятся взаимные дни культуры, в том числе под эгидой Союзного государства, и в рамках межрегиональных программ сотрудничества организуются гастроли известных коллективов и исполнителей, театральные, музыкальные и кинофестивали.
"Ежегодно проходит Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", в котором традиционно принимают участие наши артисты. Талантливым россиянам и белорусам присуждаются союзные премии в области литературы и искусства, науки и техники", - сказал Путин.
Работа идет по графику – Путин о реализации союзных программ с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
13:16Союзное государство
Путин оценил темпы реализации союзных программ России и Белоруссии
 
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