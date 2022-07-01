https://ria.ru/20220701/belorussiya-1799543948.html

Около 12 тысяч граждан Белоруссии обучаются в России, заявил Путин

Около 12 тысяч граждан Белоруссии обучаются в России, заявил Путин - РИА Новости, 01.07.2022

Около 12 тысяч граждан Белоруссии обучаются в России, заявил Путин

Порядка 12 тысяч граждан Белоруссии обучаются сейчас в российских учебных заведениях, растет число белорусских студентов, обучающихся на бюджетной основе,... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T13:17

2022-07-01T13:17

2022-07-01T13:17

общество

белоруссия

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Порядка 12 тысяч граждан Белоруссии обучаются сейчас в российских учебных заведениях, растет число белорусских студентов, обучающихся на бюджетной основе, сообщил президент РФ Владимир Путин."Сейчас в российских учебных заведениях обучается порядка двенадцати тысяч граждан Белоруссии. Растёт число белорусских студентов, которые получают образование в российских вузах на бюджетной основе", - сказал Путин в обращении к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии.Он также отметил, что в России и Белоруссии регулярно проводятся взаимные дни культуры, в том числе под эгидой Союзного государства, и в рамках межрегиональных программ сотрудничества организуются гастроли известных коллективов и исполнителей, театральные, музыкальные и кинофестивали."Ежегодно проходит Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", в котором традиционно принимают участие наши артисты. Талантливым россиянам и белорусам присуждаются союзные премии в области литературы и искусства, науки и техники", - сказал Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, белоруссия, россия, владимир путин