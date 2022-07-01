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Путин прокомментировал расширение диппредставительства России в Белоруссии - РИА Новости, 01.07.2022
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Путин прокомментировал расширение диппредставительства России в Белоруссии
Путин прокомментировал расширение диппредставительства России в Белоруссии - РИА Новости, 01.07.2022
Путин прокомментировал расширение диппредставительства России в Белоруссии
Президент России Владимир Путин выразил мнение, что расширение российского диппредставительства в Белоруссии поспособствует развитию межрегионального... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T13:12
2022-07-01T13:12
белоруссия
россия
гродно
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил мнение, что расширение российского диппредставительства в Белоруссии поспособствует развитию межрегионального сотрудничества стран.Соответствующее обращение к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии опубликовано на сайте Кремля."В городе Гродно, где проходит нынешний Форум регионов, открывается Генеральное консульство Российской Федерации. Уверен, что расширение российского дипломатического представительства в Белоруссии будет способствовать и развитию многогранного межрегионального сотрудничества", - отметил Путин.
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белоруссия, россия, гродно, владимир путин, в мире
13:12 01.07.2022
 
Путин прокомментировал расширение диппредставительства России в Белоруссии

Путин: расширение диппредставительства в Белоруссии способствует развитию сотрудничества

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил мнение, что расширение российского диппредставительства в Белоруссии поспособствует развитию межрегионального сотрудничества стран.
Соответствующее обращение к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии опубликовано на сайте Кремля.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
12:46
Белоруссия нацелена на диалог с Западом, заявил Лукашенко
"В городе Гродно, где проходит нынешний Форум регионов, открывается Генеральное консульство Российской Федерации. Уверен, что расширение российского дипломатического представительства в Белоруссии будет способствовать и развитию многогранного межрегионального сотрудничества", - отметил Путин.
 
БелоруссияРоссияГродноВладимир ПутинВ мире
 
 
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