https://ria.ru/20220701/belorussiya-1799541770.html

Путин прокомментировал расширение диппредставительства России в Белоруссии

Путин прокомментировал расширение диппредставительства России в Белоруссии - РИА Новости, 01.07.2022

Путин прокомментировал расширение диппредставительства России в Белоруссии

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что расширение российского диппредставительства в Белоруссии поспособствует развитию межрегионального... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T13:12

2022-07-01T13:12

2022-07-01T13:12

белоруссия

россия

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил мнение, что расширение российского диппредставительства в Белоруссии поспособствует развитию межрегионального сотрудничества стран.Соответствующее обращение к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии опубликовано на сайте Кремля."В городе Гродно, где проходит нынешний Форум регионов, открывается Генеральное консульство Российской Федерации. Уверен, что расширение российского дипломатического представительства в Белоруссии будет способствовать и развитию многогранного межрегионального сотрудничества", - отметил Путин.

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Варвара Скокшина

белоруссия, россия, гродно, владимир путин, в мире