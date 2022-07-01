https://ria.ru/20220701/belorussiya-1799541770.html
Путин прокомментировал расширение диппредставительства России в Белоруссии
Путин прокомментировал расширение диппредставительства России в Белоруссии - РИА Новости, 01.07.2022
Путин прокомментировал расширение диппредставительства России в Белоруссии
Президент России Владимир Путин выразил мнение, что расширение российского диппредставительства в Белоруссии поспособствует развитию межрегионального... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T13:12
2022-07-01T13:12
2022-07-01T13:12
белоруссия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил мнение, что расширение российского диппредставительства в Белоруссии поспособствует развитию межрегионального сотрудничества стран.Соответствующее обращение к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии опубликовано на сайте Кремля."В городе Гродно, где проходит нынешний Форум регионов, открывается Генеральное консульство Российской Федерации. Уверен, что расширение российского дипломатического представительства в Белоруссии будет способствовать и развитию многогранного межрегионального сотрудничества", - отметил Путин.
https://ria.ru/20220701/belorussiya-1799528433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, гродно, владимир путин, в мире
Путин прокомментировал расширение диппредставительства России в Белоруссии
Путин: расширение диппредставительства в Белоруссии способствует развитию сотрудничества