13:00 01.07.2022 (обновлено: 13:09 01.07.2022)
Россия поддержит белорусские проекты по созданию производств, заявил Путин
Президент Путин: Россия поддержит белорусские проекты создания и модернизации производств
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с видеоприветствием к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии, который проходит в Гродно
Президент РФ Владимир Путин обращается с видеоприветствием к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии, который проходит в Гродно
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия готова поддержать ряд белорусских инвестпроектов по созданию и модернизации производств в республике и в РФ, заявил президент Владимир Путин в своем обращении к участникам Форума регионов России и Белоруссии.
"В качестве приоритетной совместной задачи рассматриваем запуск перспективных программ, нацеленных на промышленное и технологическое обновление. Россия также готова поддержать осуществление целого ряда белорусских инвестиционных проектов по созданию новых и модернизации действующих производств в республике и у нас в стране", - сказал Путин.
Он отметил, что особое значение имеет дальнейшее расширение взаимодействия в высокотехнологичной сфере, где у нас уже есть много примеров успешной кооперации. "В текущем году "Росатом" планирует завершить сооружение Белорусской АЭС в Гродненской области. А белорусские специалисты будут участвовать в строительстве "Роскосмосом" объектов космодрома "Восточный" в Амурской области", - подчеркнул Путин.