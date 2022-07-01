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Россия поддержит белорусские проекты по созданию производств, заявил Путин - РИА Новости, 01.07.2022
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Россия поддержит белорусские проекты по созданию производств, заявил Путин
Россия поддержит белорусские проекты по созданию производств, заявил Путин - РИА Новости, 01.07.2022
Россия поддержит белорусские проекты по созданию производств, заявил Путин
Россия готова поддержать ряд белорусских инвестпроектов по созданию и модернизации производств в республике и в РФ, заявил президент Владимир Путин в своем... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T13:00
2022-07-01T13:09
союзное государство
россия
гродненская область
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
белорусская аэс
роскосмос
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия готова поддержать ряд белорусских инвестпроектов по созданию и модернизации производств в республике и в РФ, заявил президент Владимир Путин в своем обращении к участникам Форума регионов России и Белоруссии."В качестве приоритетной совместной задачи рассматриваем запуск перспективных программ, нацеленных на промышленное и технологическое обновление. Россия также готова поддержать осуществление целого ряда белорусских инвестиционных проектов по созданию новых и модернизации действующих производств в республике и у нас в стране", - сказал Путин.Он отметил, что особое значение имеет дальнейшее расширение взаимодействия в высокотехнологичной сфере, где у нас уже есть много примеров успешной кооперации. "В текущем году "Росатом" планирует завершить сооружение Белорусской АЭС в Гродненской области. А белорусские специалисты будут участвовать в строительстве "Роскосмосом" объектов космодрома "Восточный" в Амурской области", - подчеркнул Путин.
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россия, гродненская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белорусская аэс, роскосмос, владимир путин, экономика
13:00 01.07.2022 (обновлено: 13:09 01.07.2022)
 
Россия поддержит белорусские проекты по созданию производств, заявил Путин

Президент Путин: Россия поддержит белорусские проекты создания и модернизации производств

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с видеоприветствием к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии, который проходит в Гродно
Президент РФ Владимир Путин обращается с видеоприветствием к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии, который проходит в Гродно - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин обращается с видеоприветствием к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии, который проходит в Гродно
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия готова поддержать ряд белорусских инвестпроектов по созданию и модернизации производств в республике и в РФ, заявил президент Владимир Путин в своем обращении к участникам Форума регионов России и Белоруссии.
"В качестве приоритетной совместной задачи рассматриваем запуск перспективных программ, нацеленных на промышленное и технологическое обновление. Россия также готова поддержать осуществление целого ряда белорусских инвестиционных проектов по созданию новых и модернизации действующих производств в республике и у нас в стране", - сказал Путин.
Он отметил, что особое значение имеет дальнейшее расширение взаимодействия в высокотехнологичной сфере, где у нас уже есть много примеров успешной кооперации. "В текущем году "Росатом" планирует завершить сооружение Белорусской АЭС в Гродненской области. А белорусские специалисты будут участвовать в строительстве "Роскосмосом" объектов космодрома "Восточный" в Амурской области", - подчеркнул Путин.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
12:52Союзное государство
Лукашенко призвал страны СНГ сближаться с союзом Белоруссии и России
 
Союзное государствоРоссияГродненская областьГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Белорусская АЭСРоскосмосВладимир ПутинЭкономика
 
 
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