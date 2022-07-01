https://ria.ru/20220701/belorussiya-1799533831.html

Россия поддержит белорусские проекты по созданию производств, заявил Путин

Россия поддержит белорусские проекты по созданию производств, заявил Путин - РИА Новости, 01.07.2022

Россия поддержит белорусские проекты по созданию производств, заявил Путин

Россия готова поддержать ряд белорусских инвестпроектов по созданию и модернизации производств в республике и в РФ, заявил президент Владимир Путин в своем... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T13:00

2022-07-01T13:00

2022-07-01T13:09

союзное государство

россия

гродненская область

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

белорусская аэс

роскосмос

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия готова поддержать ряд белорусских инвестпроектов по созданию и модернизации производств в республике и в РФ, заявил президент Владимир Путин в своем обращении к участникам Форума регионов России и Белоруссии."В качестве приоритетной совместной задачи рассматриваем запуск перспективных программ, нацеленных на промышленное и технологическое обновление. Россия также готова поддержать осуществление целого ряда белорусских инвестиционных проектов по созданию новых и модернизации действующих производств в республике и у нас в стране", - сказал Путин.Он отметил, что особое значение имеет дальнейшее расширение взаимодействия в высокотехнологичной сфере, где у нас уже есть много примеров успешной кооперации. "В текущем году "Росатом" планирует завершить сооружение Белорусской АЭС в Гродненской области. А белорусские специалисты будут участвовать в строительстве "Роскосмосом" объектов космодрома "Восточный" в Амурской области", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20220701/lukashenko-1799530325.html

россия

гродненская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, гродненская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белорусская аэс, роскосмос, владимир путин, экономика