https://ria.ru/20220701/belorussiya-1799531771.html

Лукашенко призвал развивать промкооперацию России и Белоруссии

Лукашенко призвал развивать промкооперацию России и Белоруссии - РИА Новости, 01.07.2022

Лукашенко призвал развивать промкооперацию России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии и России следует развивать промышленную кооперацию, и подчеркнул, что после ухода западных... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:55

2022-07-01T12:55

2022-07-01T12:55

экономика

белоруссия

россия

александр лукашенко

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ГРОДНО, 1 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии и России следует развивать промышленную кооперацию, и подчеркнул, что после ухода западных компаний для белорусов и россиян освободились ниши на рынке на миллиарды рублей."Я уже это говорил и еще раз повторю: от производственной кооперации выиграют все", - заявил Лукашенко в видеообращении, продемонстрированном во время пленарного заседания Форума регионов Белоруссии и России.По его словам, в Белоруссии готовы перейти от простой торговли к созданию совместных с Россией производств, особенно в машино- и станкостроении, участвовать в программах импортозамещения. "У нас есть много интересных предложений в области сельского хозяйства, поставок оборудования, формирования компонентной базы, освоения космоса, фармацевтики", - продолжил Лукашенко.Белорусский президент подчеркнул, что "речь идет не о каких-то дублирующих производствах". "Мы не собираемся между собой конкурировать… У нас освободились огромные рыночные ниши, которые брошены западными компаниями, на миллиарды рублей. Это будут теперь наши рабочие места и гарантированный доход для миллионов белорусов и россиян", - заявил Лукашенко.

https://ria.ru/20220701/lukashenko-1799530325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, белоруссия, россия, александр лукашенко