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Лукашенко призвал развивать промкооперацию России и Белоруссии - РИА Новости, 01.07.2022
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Лукашенко призвал развивать промкооперацию России и Белоруссии
Лукашенко призвал развивать промкооперацию России и Белоруссии - РИА Новости, 01.07.2022
Лукашенко призвал развивать промкооперацию России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии и России следует развивать промышленную кооперацию, и подчеркнул, что после ухода западных... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:55
2022-07-01T12:55
экономика
белоруссия
россия
александр лукашенко
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ГРОДНО, 1 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии и России следует развивать промышленную кооперацию, и подчеркнул, что после ухода западных компаний для белорусов и россиян освободились ниши на рынке на миллиарды рублей."Я уже это говорил и еще раз повторю: от производственной кооперации выиграют все", - заявил Лукашенко в видеообращении, продемонстрированном во время пленарного заседания Форума регионов Белоруссии и России.По его словам, в Белоруссии готовы перейти от простой торговли к созданию совместных с Россией производств, особенно в машино- и станкостроении, участвовать в программах импортозамещения. "У нас есть много интересных предложений в области сельского хозяйства, поставок оборудования, формирования компонентной базы, освоения космоса, фармацевтики", - продолжил Лукашенко.Белорусский президент подчеркнул, что "речь идет не о каких-то дублирующих производствах". "Мы не собираемся между собой конкурировать… У нас освободились огромные рыночные ниши, которые брошены западными компаниями, на миллиарды рублей. Это будут теперь наши рабочие места и гарантированный доход для миллионов белорусов и россиян", - заявил Лукашенко.
https://ria.ru/20220701/lukashenko-1799530325.html
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экономика, белоруссия, россия, александр лукашенко
12:55 01.07.2022
 
Лукашенко призвал развивать промкооперацию России и Белоруссии

Президент Лукашенко призвал развивать промкооперацию России и Белоруссии

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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ГРОДНО, 1 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии и России следует развивать промышленную кооперацию, и подчеркнул, что после ухода западных компаний для белорусов и россиян освободились ниши на рынке на миллиарды рублей.
"Я уже это говорил и еще раз повторю: от производственной кооперации выиграют все", - заявил Лукашенко в видеообращении, продемонстрированном во время пленарного заседания Форума регионов Белоруссии и России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
12:52Союзное государство
Лукашенко призвал страны СНГ сближаться с союзом Белоруссии и России
По его словам, в Белоруссии готовы перейти от простой торговли к созданию совместных с Россией производств, особенно в машино- и станкостроении, участвовать в программах импортозамещения. "У нас есть много интересных предложений в области сельского хозяйства, поставок оборудования, формирования компонентной базы, освоения космоса, фармацевтики", - продолжил Лукашенко.
Белорусский президент подчеркнул, что "речь идет не о каких-то дублирующих производствах". "Мы не собираемся между собой конкурировать… У нас освободились огромные рыночные ниши, которые брошены западными компаниями, на миллиарды рублей. Это будут теперь наши рабочие места и гарантированный доход для миллионов белорусов и россиян", - заявил Лукашенко.
Путин: Россия и Белоруссия достигли образцового уровня партнерства - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
12:32
Россия и Белоруссия достигли образцового уровня партнерства, заявил Путин
 
ЭкономикаБелоруссияРоссияАлександр Лукашенко
 
 
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