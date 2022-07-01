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Белоруссия готова вернуться к диалогу с Канадой, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.07.2022
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Белоруссия готова вернуться к диалогу с Канадой, заявил Лукашенко
Белоруссия готова вернуться к диалогу с Канадой, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.07.2022
Белоруссия готова вернуться к диалогу с Канадой, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Канады с годовщиной независимости государства и выразил готовность к возобновлению сотрудничества,... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T09:47
2022-07-01T09:47
в мире
александр лукашенко
белоруссия
канада
минск
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МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Канады с годовщиной независимости государства и выразил готовность к возобновлению сотрудничества, несмотря на введенные против Минска санкции, сообщила пресс-служба главы белорусского государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Канады с национальным праздником - очередной годовщиной независимости государства", - сообщила пресс-служба. В поздравлении Лукашенко "выразил уверенность, что закаленные временем межчеловеческие контакты и дружба окажутся сильнее санкций и заставят канадских политиков вернуться к нормальному диалогу"."Белорусская сторона готова к возобновлению конструктивной работы на благо наших народов", - отметил глава белорусского государства.Он обратил внимание, что в этом году дипломатическим отношениям между двумя странами исполнилось 30 лет. "За прошедшие десятилетия часто вопреки политической конъюнктуре реализован ряд совместных проектов в гуманитарной и образовательной сферах, в области экономики, науки и спорта. Мы очень благодарны обычным канадцам, которые протянули руку помощи Беларуси после аварии в украинском Чернобыле и приняли в свои семьи на оздоровление сотни белорусских детей из потерпевших регионов", - подчеркнул президент.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".Страны Запада, включая Канаду, поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, канада, минск
09:47 01.07.2022
 
Белоруссия готова вернуться к диалогу с Канадой, заявил Лукашенко

Глава Белоруссии Лукашенко: Минск готов вернуться к диалогу с Канадой, несмотря на санкции

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Канады с годовщиной независимости государства и выразил готовность к возобновлению сотрудничества, несмотря на введенные против Минска санкции, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Канады с национальным праздником - очередной годовщиной независимости государства", - сообщила пресс-служба. В поздравлении Лукашенко "выразил уверенность, что закаленные временем межчеловеческие контакты и дружба окажутся сильнее санкций и заставят канадских политиков вернуться к нормальному диалогу".
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"Белорусская сторона готова к возобновлению конструктивной работы на благо наших народов", - отметил глава белорусского государства.
Он обратил внимание, что в этом году дипломатическим отношениям между двумя странами исполнилось 30 лет. "За прошедшие десятилетия часто вопреки политической конъюнктуре реализован ряд совместных проектов в гуманитарной и образовательной сферах, в области экономики, науки и спорта. Мы очень благодарны обычным канадцам, которые протянули руку помощи Беларуси после аварии в украинском Чернобыле и приняли в свои семьи на оздоровление сотни белорусских детей из потерпевших регионов", - подчеркнул президент.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
Страны Запада, включая Канаду, поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.
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В миреАлександр ЛукашенкоБелоруссияКанадаМинск
 
 
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