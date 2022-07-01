https://ria.ru/20220701/banki-1799493471.html

Все российские банки подключились к антиотмывочной платформе ЦБ

Все российские банки подключились к антиотмывочной платформе ЦБ - РИА Новости, 01.07.2022

Все российские банки подключились к антиотмывочной платформе ЦБ

Все банки в России подключились к антиотмывочной платформе ЦБ РФ "Знай своего клиента", которая располагает сведениями о 7 миллионах юридических лиц и... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T11:02

2022-07-01T11:02

2022-07-01T11:02

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Все банки в России подключились к антиотмывочной платформе ЦБ РФ "Знай своего клиента", которая располагает сведениями о 7 миллионах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщил регулятор."К сервису Банка России - платформе "Знай своего клиента" - подключились все банки. C 1 июля 2022 года они получают от Банка России информацию о том, к какой группе риска совершения подозрительных операций можно отнести юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ресурс располагает сведениями о 7 миллионах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - говорится в сообщении.Банк России на основе собственных аналитических данных распределил их на три группы - низкого, среднего и высокого уровней риска ("зеленую", "желтую" и "красную"). На данный момент к "зеленой" группе, по оценке регулятора, принадлежит около 99% компаний, к "желтой" - 0,7%, к "красной" - 0,3%.Если клиенты относятся к "зеленой" группе, операции между ними должны проводиться беспрепятственно. Если же и банк, и регулятор поставили клиенту "красную" оценку, банк должен незамедлительно установить запрет на проведение практически всех его операций.Предприниматели, не согласные с их включением в группу высокого риска, могут обжаловать такое решение в межведомственной комиссии при Банке России, в которую входят Росфинмониторинг, ФТС России, уполномоченный по правам предпринимателей, а также представители банковских и бизнес-объединений, указал ЦБ."Информация платформы является для банков вспомогательной, окончательную оценку о добросовестности бизнеса своих клиентов с точки зрения антиотмывочного законодательства они должны присваивать самостоятельно", - отметили в регуляторе.

https://ria.ru/20220701/bank-1799489354.html

https://ria.ru/20220701/dolzhniki-1799444787.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная таможенная служба (фтс россии)