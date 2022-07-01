https://ria.ru/20220701/banki-1799493471.html
Все российские банки подключились к антиотмывочной платформе ЦБ
Все российские банки подключились к антиотмывочной платформе ЦБ - РИА Новости, 01.07.2022
Все российские банки подключились к антиотмывочной платформе ЦБ
Все банки в России подключились к антиотмывочной платформе ЦБ РФ "Знай своего клиента", которая располагает сведениями о 7 миллионах юридических лиц и... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T11:02
2022-07-01T11:02
2022-07-01T11:02
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Все банки в России подключились к антиотмывочной платформе ЦБ РФ "Знай своего клиента", которая располагает сведениями о 7 миллионах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщил регулятор."К сервису Банка России - платформе "Знай своего клиента" - подключились все банки. C 1 июля 2022 года они получают от Банка России информацию о том, к какой группе риска совершения подозрительных операций можно отнести юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ресурс располагает сведениями о 7 миллионах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - говорится в сообщении.Банк России на основе собственных аналитических данных распределил их на три группы - низкого, среднего и высокого уровней риска ("зеленую", "желтую" и "красную"). На данный момент к "зеленой" группе, по оценке регулятора, принадлежит около 99% компаний, к "желтой" - 0,7%, к "красной" - 0,3%.Если клиенты относятся к "зеленой" группе, операции между ними должны проводиться беспрепятственно. Если же и банк, и регулятор поставили клиенту "красную" оценку, банк должен незамедлительно установить запрет на проведение практически всех его операций.Предприниматели, не согласные с их включением в группу высокого риска, могут обжаловать такое решение в межведомственной комиссии при Банке России, в которую входят Росфинмониторинг, ФТС России, уполномоченный по правам предпринимателей, а также представители банковских и бизнес-объединений, указал ЦБ."Информация платформы является для банков вспомогательной, окончательную оценку о добросовестности бизнеса своих клиентов с точки зрения антиотмывочного законодательства они должны присваивать самостоятельно", - отметили в регуляторе.
https://ria.ru/20220701/bank-1799489354.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная таможенная служба (фтс россии)
Все российские банки подключились к антиотмывочной платформе ЦБ
Все российские банки подключились к антиотмывочной платформе ЦБ "Знай своего клиента"
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Все банки в России подключились к антиотмывочной платформе ЦБ РФ "Знай своего клиента", которая располагает сведениями о 7 миллионах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщил
регулятор.
"К сервису Банка России - платформе "Знай своего клиента" - подключились все банки. C 1 июля 2022 года они получают от Банка России информацию о том, к какой группе риска совершения подозрительных операций можно отнести юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ресурс располагает сведениями о 7 миллионах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - говорится в сообщении.
Банк России на основе собственных аналитических данных распределил их на три группы - низкого, среднего и высокого уровней риска ("зеленую", "желтую" и "красную"). На данный момент к "зеленой" группе, по оценке регулятора, принадлежит около 99% компаний, к "желтой" - 0,7%, к "красной" - 0,3%.
Если клиенты относятся к "зеленой" группе, операции между ними должны проводиться беспрепятственно. Если же и банк, и регулятор поставили клиенту "красную" оценку, банк должен незамедлительно установить запрет на проведение практически всех его операций.
Предприниматели, не согласные с их включением в группу высокого риска, могут обжаловать такое решение в межведомственной комиссии при Банке России, в которую входят Росфинмониторинг
, ФТС России
, уполномоченный по правам предпринимателей, а также представители банковских и бизнес-объединений, указал ЦБ
.
"Информация платформы является для банков вспомогательной, окончательную оценку о добросовестности бизнеса своих клиентов с точки зрения антиотмывочного законодательства они должны присваивать самостоятельно", - отметили в регуляторе.